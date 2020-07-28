Ermenistan’a karşı gözdağı: Azerbaycan’la dev tatbikat

Ermenistan’ın Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesine yönelik yoğun topçu atışı sonucu biri tümgeneral 7 Azeri askerinin şehit düşmesinin ardından başlayan gerginlik sonrası, Türkiye, Bakü yönetimine desteğini askeri sahada da gösterme kararı aldı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan’da geniş kapsamlı ortak bir tatbikat düzenleyerek Ermenistan’a gözdağı verecek. Her iki ülkeden kara ve hava unsurlarının katılacağı tatbikatın yarın başlayacağı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikatın Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgelerini kapsayacağını duyurdu. Türk güvenlik kaynakları da Azerbaycan ile geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı.