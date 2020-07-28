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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ermenistan’a karşı gözdağı: Azerbaycan’la dev tatbikat

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Ermenistan’a karşı gözdağı: Azerbaycan’la dev tatbikat
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçtiğimiz haftalarda patlak veren çatışmaların ardından Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, yarından itibaren dev bir tatbikat başlatıyor.

Ermenistan’ın Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesine yönelik yoğun topçu atışı sonucu biri tümgeneral 7 Azeri askerinin şehit düşmesinin ardından başlayan gerginlik sonrası, Türkiye, Bakü yönetimine desteğini askeri sahada da gösterme kararı aldı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan’da geniş kapsamlı ortak bir tatbikat düzenleyerek Ermenistan’a gözdağı verecek. Her iki ülkeden kara ve hava unsurlarının katılacağı tatbikatın yarın başlayacağı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikatın Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgelerini kapsayacağını duyurdu. Türk güvenlik kaynakları da Azerbaycan ile geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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