Ermenistan kaosa teslim

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Azerbaycan’ın Ermeni provokasyonları üzerine geçen hafta sadece 24 saat süren özel askeri harekâtla Dağlık Karabağ’da ayrılıkçı Ermenilerin elindeki son toprak parçasında da kontrolü büyük ölçüde sağlaması Ermenistan’ı sallamaya devam ediyor.

PAŞİNYAN ŞAŞIRDI KALDI

İnanılmaz derecede zor durumda kalan ve Ermenistan halkına peş peşe gelen yenilgileri izah etmekte güçlük çeken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir yandan kendisine suikast girişimi hazırlıkları yapıldığı, diğer taraftan askeri darbe tertiplendiği iddialarıyla üzerindeki baskıyı azaltmak için yoğun çaba sarfediyor. Paşinyan bir yandan da olup bitenlerden Rusya’yı suçlayan açıklamalar yapıyor.

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Nikol Paşinyan

200 EYLEMCİ GÖZALTINDA

Paşinyan’ın kendi rızasıyla başbakanlık görevinden ayrılması için muhalefet baskıyı arttırıyor. Dört gündür Erivan sokakları Paşinyan karşıtı protestolarla çalkalanıyor. Şehrin meydan ve ana caddelerini ele geçirdikleri çöp tenekeleri, trafik tabela direkleri gibi cisimlerle bloke eden protestocular Paşinyan istifa edene kadar eylemlerin sona ermeyeceğini haykırmaya devam etti. “Hain Paşinyan” sloganları yanı sıra Rusya’yı da hedef alan protestocular Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yönelik küfürler yağdırmaları da dikkatten kaçmadı. Ermenistan polisinin dün protestoculara daha aktif müdahale ederek yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldığı da haber verildi.

BAŞBAKAN RUSYA’YI SUÇLADI

Başbakan Paşinyan dün ayrıca iktidar koltuğunda onun yerinde kim olursa olsun ülkesini aynı akıbetin beklediği savunmasını da yaptı. “Hayati konumuz ülkemizin varlığını sürdürmesidir” başlığı ile Ermenistan halkına yeni konuşma yayınlayan Paşinyan, “2020 yılında ikinci Karabağ savaşıyla başlayarak Ermenistan egemenlik ve bağımsızlığını tehdit eden korkunç girdabın içine düştük. Karabağ ihtilaf bölgesine ikinci Karabağ savaşı sonrasında barış gücü olarak gelen Rus askerleri oradaki halkın güvenliğini sağlamak yerine Azerbaycan tarafıyla işbirliği yaptığını gördük” dedi.

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MOSKOVA: KABUL ETMİYORUZ

PAŞİNYAN’ın iddiaları üzerine açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ermenistan’ın son günlerde meydana gelen hadiseler ışığında son derece duygusal hareket etmesini anlayışla karşılıyoruz. Ancak olup bitenlerin suçlusu Rusya’nın gösterilmesini kesinlikle kabul etmiyor ve hiçbir zaman kabul edemeyiz” yanıtını verdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Yuri Kim ve ABD Uluslararası İlişkiler Ajansı USAID’in yöneticisi Samantha Power, Karabağ’daki gelişmeleri ele almak için Erivan’a gitti.

KARABAĞ’DAN GÖÇ SÜRÜYOR

Azerbaycan ve Karabağ Ermeni temsilcileri arasında müzakereler sürerken 21 Eylül’den beri Karabağ’dan 4 bin 850 sivilin Ermenistan’a geçtiği bildirildi. 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen harekât sonrasında Bakü yönetimi, Karabağ’da yaşayan Ermeni azınlığın entegrasyon şartıyla Azerbaycan vatandaşı olarak burada yaşamaya devam edebilecekleri garantisini vermişti. Ancak birçok Ermeni, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle bölgeden tahliye olmayı seçiyor. Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasında ikinci görüşme ise dün Hocalı’da yapıldı.

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