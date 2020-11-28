Ermenistan güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi
Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.
Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermenistan güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.
Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.
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