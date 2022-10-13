Erkekler daha hızlı yaşlanıyor

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FİNLANDİYA’da Jyvaskyla Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50’li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama dört yaş daha büyük olduğunu saptadı. Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla ilgisi incelendi. Helsinki Üniversitesi’nin de katkı yaptığı araştırmada eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak ölçüldü. Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanması, daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı.

İKİZLERDE DE BENZER SONUÇ

“The Journals of Gerontology: Series A” adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın başyazarı Anna Kankaanpaa bulgularla ilgili olarak, “Karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü” ifadelerini kullandı.