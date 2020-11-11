Erivan’da isyan; Paşinyan parfüm derdinde

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede büyük tepkiye neden olan Karabağ anlaşmasını savunurken, göstericilerin bastığı başbakanlık rezidansından parfüm ve saatinin çalındığını söyledi. Facebook hesabından yaptığı yayında konuşan Paşinyan, Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı, “Ermenistan ordusunun kaynaklarının tükenmesi üzerine” imzaladığını bildirdi.

ANLAŞMAYI SAVUNDU

Paşinyan, “Ordu, durmanın gerekli olduğunu söyledi. Çünkü sorunlarımız var ancak bunların çözümü yok ya da kaynaklarımız tükenmiş” ifadelerini kullandı. Askeri kaynaklardaki yetersizliğin yanı sıra cephede savaşanların sayısının azaldığını ve yerine koyacak yedeklerinin olmadığını anlatan Paşinyan, “Savaşanların dinlenmesi lazımdı. Cephede bir aydır değiştirilmeyen kimseler vardı. Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimi savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğine karar verdiler. Aksi halde sonuçlar çok daha ağır olacaktı” diye konuştu. Paşinyan’ın ülkesinin böylesi bir anlaşmaya imza attığı günde, kendi parfümü ve saatinin çalındığını söylemesi ise tepki çekti. Paşinyan, “Rezidanstan bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve başka şeyler çaldılar. Bütün bunlar elbette vatan adına!” dedi.

Dağlık Karabağlı Ermenilerin lideri Arayik Harutyunyan da, Azerbaycan ile anlaşmaktan başka bir seçeneğin olmadığını, aksi halde bölgenin tamamını kaybebileceklerini söyledi.

‘O HAİN NİKOL NEREDE’

Ermenistan’da halk, Paşinyan’ın mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Başkent Erivan da protestocular, Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından parlamentoyu ve başbakanlık ofisini bastı.

Eylemciler, “O hain Nikol nerede” diye tepki gösterirken 17 muhalefet partisi Paşinyan’ın istifasını istedi. Ermeni Kilisesi Patriği II. Garigin de Paşinyan hükümetinden hesap sorarak, “30 yıl boyunca bizim evlatlarımız Karabağ için kan döktü. Hükümet düşmanla nasıl bir anlaşma yapıldığını halka anlatmalı. Şu anda tüm dünya Ermenilerinin canı yanıyor” çıkışında bulundu.