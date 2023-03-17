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"Erdoğan'ın barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini çok takdir ediyoruz"

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#ERDOĞAN#Peskov#Kremlin
Erdoğanın barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini çok takdir ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 17:02

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini ve arabuluculuk girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un dün Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi teklifini değerlendiren Peskov, "Elbette Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini, arabuluculuk girişimlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tutumunu çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ UÇAĞI SEVKİYATI YENİ SORUNLARA YOL AÇAR"

Peskov, Slovakya ve Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderme kararına da tepki gösterdi. NATO üyelerinin çatışmaya daha fazla müdahil olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu karar tüm NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan katılımlarının düzeyini nasıl artırdıklarının bir başka örneği" dedi.

Ukrayna'ya yapılan silahları imha edeceklerini ve bu gibi desteklerden sadece Ukrayna halkının zarar gördüğünü savunan Peskov, "Daha önce de söylediğimiz gibi bu askeri teçhizat desteği, özel askeri harekatın sonucunu etkilemeyecek. Ancak bu kararlar, Ukrayna'da ve Ukrayna halkında yeni sorunlara yol açabilir. Elbette daha önce defalarca söylediğimiz gibi bu askeri teçhizatlar da imha edilecek" ifadelerini kullandı.

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#ERDOĞAN#Peskov#Kremlin

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