Erdoğan 6 yıl sonra ‘yeni sayfa’ için Atina’da: Dostum Kiriakos’a şunu söyleyeceğim

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) 5’inci toplantısına katılmak için bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyaret edecek. Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 13 Temmuz’da Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi’nde görüşmüş, YDİK’in yedi yılın ardından toplanması için mutabık kalınmıştı.

RÖPORTAJ VERDİ

Miçotakis ile yapacağı görüşme öncesi, Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan tarafına dostluk ve işbirliği mesajı iletti. “Miçotakis’e ne diyeceksiniz” sorusuna “Kendisine şunu söyleyeceğim, Kiriakos, dostum, siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel, iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, teknoloji, eğitim, gençlik, her alanda ikili işbirliğini arttıralım” cevabını verdi.

Haberin Devamı

‘PROBLEMLERİ ÇÖZERİZ’

“Ege meseleleri olsun, düzensiz göçle ortak mücadele olsun, Yunanistan’daki Türk azınlığın devam eden sorunları olsun, karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz bir problem yoktur” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl iki ülkede yapılan seçimlerde halklarımız her iki hükümete de güçlü bir destek verdi. Bu destekle hem biz hem de Sayın Miçotakis güçlü ve yapıcı adımlar atabilecek konumdayız” diye konuştu.

‘HERKES KAZANÇLI ÇIKSIN’

İlişkilerde yeni sayfa açılması ve ‘kazan-kazan’ ilkesiyle neyi kastettiği sorusuna da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan komşumuzdur ve daima komşu kalacağız. Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Geçmişimiz itibariyle iç içeyiz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir” dedi. Uyuşmazlıkların diyalog yoluyla, suhuletle alınması ve ortak paydada buluşulması halinde, bundan herkesin kazançlı çıkacağını da vurgulayan Erdoğan, ‘Kazan-kazan’ anlayışının zaten Türkiye’nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yattığının altını çizdi.

Haberin Devamı

‘DOSTA İHTİYACIMIZ VAR’

“Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var” diyen Erdoğan, “Yunanistan hasmımız değil, içinde bulunduğumuz ittifakın kıymetli bir üyesi. Ayrıca komşuyuz, komşu olarak kalacağız. Birbirimizin haklarına ve hayatî çıkarlarına karşılıklı olarak saygı göstermeliyiz. Bizim dostluk elimizi uzattığımızda ne kadar kucaklayıcı olduğumuzu yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Yunan halkı iyi bilir” dedi.

SORUNLAR BAĞLANTILI

“Pek çok sorunumuz var. Bunları paket halinde bir bütün olarak ele almalıyız. Meselelere seçici yaklaşıp bazılarını konuşup bazılarını konuşmamak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hepsi birbirleriyle bağlantılı. Uluslararası yargıya gittiğimizde geride hiçbir sorun bırakmamalıyız” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Samimiyetimiz ve çağrımız açıktır. Yunanistan’ın da dış müdahalelere kapalı, benzer bir yaklaşım ortaya koyması halinde ülkelerimiz için huzurlu bir gelecek inşa etme yolunda, iyi bir başlangıç yapabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

AKDENİZ VE EGE’DE İŞBİRLİĞİ

Akdeniz ve Ege’nin doğal kaynaklar açısından zengin bir havza olduğunu kaydeden Erdoğan, “Akdeniz’de işbirliği potansiyeli ve imkânları var. Buradaki potansiyelin siyasi açıdan suiistimal edilmeye çalışılması bu kaynakların kullanılamaması riskini de beraberinde getirir. Biz enerjinin tüm ülkeler ve toplumlar arasında işbirliği ve ortak kazanım unsuru olduğunu düşünüyoruz, uyuşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istiyoruz” dedi.

ATİNA’DA GÖSTERİ YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önce Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ardından da Başbakan Miçotakis ile görüşecek. YDİK’de yer alan bakanlar, Yunan Dışişleri Bakanlığı binasında ayrı odalarda bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile mevkidaşı Nikos Dendias ise şehir merkezindeki orduevi binasında görüşecek. Yunan Polis Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Atina ziyareti nedeniyle, gerek kortejin geçeceği güzergâhta, gerekse görüşmelerin yapılacağı şehir merkezinde gösteri yapılmasını saat 19.00’a kadar yasakladı.

Haberin Devamı

SİLAHLANMAYA PARA KALMADI

Kathimerini gazetesindeki bir haberde Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın hem maddi sıkıntılar hem de tasarruf amacıyla Korvet tipi savaş gemileri (2.1 milyar Euro) ve RM-70 tipi çok namlulu roketatar sistemleri (1 milyar Euro) satın alımını öngören projeleri askıya aldığını belirtti. Dendias’ın ayrıca, Girit’teki Suda deniz üssünün genişletilmesi ve Pagasitikos körfezinde yeni üs inşasını projelerini de dondurduğunu yazdı. Yunanistan, 2020’deki “Oruç Reis” krizinden sonra 14.5 milyar Euro’luk silahlanma programı başlatmıştı.