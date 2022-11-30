Endonezya'nın tropik adaları açık artırmaya çıkıyor

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Endonezya’nın ‘Mercan Üçgeni’ bölgesinde yer alan Widi Reserve mercan takım adaları ismiyle bilinen 100’den fazla tropikal adanın ‘geliştirme hakları’, Sotheby’s müzayede evi tarafından 8 ila 14 Aralık’ta, New York kentinde açık arttırmada satılacağı belirtildi.



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Bölgeyle ilgili yapılan açıklamada “Widi Reserve, 150 kilometrelik toz beyaz kumlu plajları, gelişen mercan resifleri ve özel, derin deniziyle, besin açısından zengin sularla çevrili 100'den fazla ıssız, el değmemiş tropik adaya sahip bir mercan atolü takımadasıdır” denildi.

Yeryüzünde en bozulmamış mercan atol ekosistemlerinden biri olan takım adaların, 600 deniz memelisi, balık, kuş, böcek ve kertenkele türü ve henüz keşfedilmemiş türler dahil olmak üzere yüzlerce nadir ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yaptığı ifade edildi.



Üzerinde henüz yerleşim yeri olmayan ve Deniz Koruma Alanı içinde yer alan adalara, eko-tatil alanları ve lüks konutlar yapılacağı belirtildi. Endonezya yasalarına göre adaların Endonezya vatandaşı olmayanlara satışı yasak olduğu için alıcılar, inşaat lisansı olan Endonezyalı şirket PT Leadership Islands Indonesia'nın (LII) hisseleri için teklif vereceği ifade edildi.

Müzayede, ekosistemi tehdit edeceği gerekçesiyle bazı çevreciler tarafından protesto edildi.

Ayrıca bölge halkı nesillerdir balıkçılıkla hayatını kazandığı için adaların satılması sonrası sosyal ve ekonomik dengenin bozulmasından endişe ediliyor.

Çevreci Iwan Sofiawan basına yaptığı açıklamada verilen kararın yerel halkın da tepkisini çektiğini belirterek, "Adalar özel mülkiyete geçtikten sonra yerel toplulukların erişimi ne olacak" diye sordu.

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100 BİN DOLAR DEPOZİTO İSTENİYOR

Yapılan resmi açıklamaya göre, adalar için teklif verme süreci 8 Aralık'ta başlıyor. Açıklamada bir başlangıç ​​fiyatı belirtilmese de, ilgilenenlerin sadece teklif vermek için 100.000 dolar depozito göndermeleri gerekiyor.