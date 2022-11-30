Bölgede tansiyon yükseldi! Rus ve Çin uçakları KADİZ'e girdi, Güney Kore savaş uçaklarını havalandırdı

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Güney Kore Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'e ait 2 adet H-6 bombardıman uçağı çarşamba günü yerel saatle 05:50 civarında güney ve kuzeydoğu kıyılarından Güney Kore Hava Savunma Bölgesi'ne (KADİZ) girip çıktı.

RUSYA SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİĞİNDE YENİDEN GELDİLER

Seul Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Çin savaş uçaklarının bölgeye saatler sonra Rusya'ya ait TU-95 bombardıman uçakları ve SU-35 savaş uçaklarıyla beraber Japon Denizi tarafından yeniden giriş yaptığını duyurdu.

TANSİYON YÜKSELDİ, SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Güney Kore 2 Çin ve 6 Rus savaş uçağının ülkenin hava savunma bölgesine girmesiyle savaş uçaklarını havalandırırken bölgede bir anda yükselen tansiyon gelen resmi açıklamalar sonrası düştü.

JCS'den yapılan açıklamada Çin ve Rusya'ya ait uçakların ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdiği ve Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.



Güney Kore savaş uçaklarının havalanmasının sadece 'tedbir' amaçlı olduğunu belirterek, "Ordumuz, beklenmedik durumlara hazırlık olarak bölgeye savaş uçakları göndermiştir." açıklamasında bulundu.



Çin'e ait H-6 bombardıman uçağı

ADIZ NEDİR?

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Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma Bölgesi (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.

ADIZ, bir ülkenin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda herhangi bir hava aracını tespit ve takip etmeye çalıştığı bölge olarak da biliniyor.

Hava sahasının (Ülkenin toprakları ve karasuları üzerindeki hava) aksine, ADIZ'ı yöneten uluslararası hukuk kuralları bulunmuyor.

RUSYA VE ÇİN TANIMIYOR

Bu durumda Güney Kore'nin hava savunma bölgesi olarak tanımladığı alanı Moskova tanımazken, Çin tüm ülkelerin bölgede hareket etme özgürlüğüne sahip olduğunu öne sürüyor.

BU İLK DEĞİL

Seul Genelkurmay Başkanlığı, Ağustos ayında da Rus savaş uçaklarının KADİZe girdiğini bildirmişti.

2019 yılında ise Çin ile ortak bir hava devriyesi sırasında KADİZ'e giren Rus askeri uçaklarına, Güney Kore savaş uçakları tarafından yüzlerce uyarı atışı yapılmıştı.



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Bölgede gerilimi tırmandıran olay tam da Güney Kore ve ABD'nin düzenledikleri askeri tatbikatlarla Çin'i kızdırmasının ardından yaşandı.

ABD başkanı Joe Biden ve Çin devlet başkanı Xi Jinping geçtiğimiz haftalarda Bali'de düzenlenen G20 liderler zirvesinde bir araya gelmişti.

Biden bu görüşme sırasında Çinli mevkidaşını uzun menzilli nükleer testlere girmemesi konusunda uyarmış aksi taktirde Güney Kore'deki askeri varlığını artıracağını söylemişti.