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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü

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Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü
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Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Metro TV kanalının haberine göre, eyaletin Parigi Moutong bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Heyelanda, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat 2019’da kaçak altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi ölmüştü.

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