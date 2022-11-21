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Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: 20 ölü

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#Endonezya#Deprem#Dünya
Endonezyada 5.6 büyüklüğünde deprem: 20 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 12:14

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntı nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezyada 5.6 büyüklüğünde deprem: 20 ölü

Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, başkent Jakarta'dan da hissedildi. Başkentteki bazı iş merkezleri sarsıntı nedeniyle tahliye edilirken, BMGK Başkanı Dwikorita Karnawati halka sokakta kalma çağrısında bulundu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

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#Endonezya#Deprem#Dünya

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