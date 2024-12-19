En son ağabeyi ile kavga ederken görüldü... Esad'ın hayalet kardeşi Mahir nerede?

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İngiliz Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, Suriye'nin en çok arananlar listesinin bir numarasında, ayaklanmanın ilk aşamalarında muhaliflere yönelik müdahaleyi yöneten, devrik lider Beşşar Esad'ın acımasız kardeşi Mahir Esad var.

Mahir Esad Suriye'de tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahipti ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu. Acımasızlığı ile nam salan kardeş Esad'ın İran'a yakın bir isim olduğu ve savaş boyunca Beşşar Esad'a taviz vermemesi konusunda baskı yaptığı düşünülüyor.



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Times'a göre Mahir Esad, rejimin en rüşvetçi figürlerinden biriydi, devlet kasasından aile hesaplarına para aktarmakla yetinmeyip aynı zamanda Suriye'nin en karlı endüstrisi olan uyuşturucu üretimini, özellikle de "captagon" adlı uyuşturucu maddenin üretimini denetliyordu.

Rejim devrilip Beşşar Esad Rusya'ya kaçtıktan sonra muhalif gruplar ve çok sayıda Suriyeli, Mahir Esad'ın başkent Şam'daki evine akın etmişti. Ortaya çıkan manzara ise gazete manşetlerini süsleyebilecek kadar çarpıcıydı.

'Küçük bir saray' denilebilecek evin altında Esad ailesinin gizli tünel ağı yatıyordu. Devasa tünel ağı içinden kamyonların geçebileceği kadar geniş olması ile dikkat çekerken, tünel kompleksi içinde odaların ve kilitli dolapların olduğu ileri sürülüyor.



HTŞ önderliğindeki muhalif güçler, İdlib'den çıkış yapıp güneye yöneldiğinde Şam'da kalan Mahir'in en son el-Mazzeh askeri havaalanında kardeşiyle kavga ederken görüldüğü iddia ediliyor ancak bu bilgi güvenilir kaynaklar tarafından henüz doğrulanmış değil.

Times'a göre, Mahir askerleri ile stratejik öneme sahip Humus kentinde son bir savunma planlıyordu ve 7 Aralık sabahı kardeşine mevcut durum hakkında bilgi vermişti ancak öğleden sonra kardeşine ulaşamayınca onu havaalanına kadar takip etti. O sırada Beşşar Esad kendisini Hmeymim'deki Rus hava üssüne götürecek uçağa binmek üzereydi.

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Times'a göre bu, ordunun başkanlarının kendilerini terk ettiği ve direnişin çöktüğünü anladığı an oldu.



Peki bir anda 'hayalete' dönüşen ve ortalıktan kaybolan Mahir Esad şu an nerede? İlk iddialar Mahir'in Irak'a kaçtığı yönündeydi ancak Bağdat yönetimi bu iddiaları yalanladı. Şu anda en güvenilir iddia, Mahir Esad'ın da kardeşi gibi Moskova'ya kaçmış olması gibi görünüyor.

LÜKS HAYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Times gazetesi, Mahir Esad ve eşi Manal'ın Suriye savaş, yolsuzluk ve yaptırımlarla yoksulluğa sürüklenirken bile lüks bir hayat yaşadığına dikkat çekerek, rejim düştükten sonra evlerinde bulunan markalı ve pahalı eşyalara dikkat çekti. Bunlar arasında Rolex saatler, pahalı içki ve silahlar da bulunuyor.

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Mahir Esad'ın eşi Manal al-Jadaan, Beşşar Esad'ın eşi Esma gibi seçkin bir Sünni aileden geliyordu. Evlerinden çıkan fotoğraflarda midilli kulüpleri, çocukların yunusa bindiği SeaWorld gezileri dikkat çekiyor.

Terk ettikleri evde bulunan bir defterde ailenin eve girip çıktığı her saat kayıt altına alınmıştı ve son giriş tarihi 29 Kasım'da saat 21:00 olarak görünüyordu. Times ailenin bu tarihten sonra Moskova'ya gitmiş olabileceğini iddia ediyor.



Ailenin en küçüğü Mahir ve en büyüğü Bassel her zaman Esad ailesinin 'sert adamları' olarak görülüyordu. Büyük kardeş Bassel 1994'te bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde babaları Hafız'ın mirası gergin bir entelektüel olan Beşşar Esad'a kaldı.

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2011'deki ayaklanmayı güç kullanarak bastırma girişimini yöneten ordunun Dördüncü Tümenine komuta eden Mahir tıpkı amcası gibi ne pahasına olursa olsun ağabeyini iktidarda tutmak için çalıştı. Acımasızlığı ile nam saldı, rejimin kimyasal silah saldırılarına doğrudan katıldı.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bir dizi Suriyeli ve Batılı araştırmacı şu anda Mahir Esad için uluslararası kovuşturma planları hazırlıyor. Fransa şimdiden tutuklama emri çıkartmış durumda. Rusya şu anda güvenli liman gibi görünse de Mahir Esad buradan ayrıldığında uluslararası bir mahkeme ya da Suriye'nin yeni yöneticilerinin uygulayacağı adalet sistemi seçeneklerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

