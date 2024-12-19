Son dakika...Blinken'dan Suriye açıklaması: Dikkat çeken Trump vurgusu! İsrail'den Yemen'deki Husi hedeflerine saldırı

CNN'den serbest bırakılan Suriyeli haberiyle ilgili bir açıklama daha

CNN, 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımlamıştı.Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişinin, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geldiği görülmüştü. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılmıştı.



Videoda, Gharbal battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını söylüyordu. Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini iddia ediyordu.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından haberin gerçekliği tartışma konusu olmuştu. Görüntüleri izleyen pek çok kişi olayın mizansen olduğu yönünde paylaşımlar yapmıştı.



CNN, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir hapishanede kilitli bir hücrede denk gelinmiş tutsak gibi gösterilen kişinin, çöken Beşşar Esed rejiminin eski istihbaratçılarından biri olduğunu kabul etti.Yapılan açıklamada, tutsak gibi gösterilen kişinin çöken rejimin istihbarat yetkilisi olarak çalıştığı dönemde bir devlet dairesinde üniformalı çekilmiş fotoğrafının yerel sakinler tarafından elde edildiği belirtildi.



Fotoğraftaki kişi ile hapishanenin hücresinden çıkan kişinin yüzlerinin tanımlama sisteminde yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladığı kaydedilen açıklamada, Humuslu Adel Gharbal olarak tanıtılan kişinin eski bir istihbarat görevlisi olduğu kabul edildi.Böylece 3 aydır hapishanede tutulduğu ve öncesinde de 2 farklı hapishanede kaldığı iddia edilen kişinin, rejiminin Hava İstihbarat Direktörlüğü'nde görev yapan Selame Mohammad Selame olduğu doğrulandı.



CNN konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı ve kanal dışında kimsenin hapishane ziyaretinden haberdar olmadığını, CNN'in sahneyi olduğu gibi aktardığını bildirdi. CNN'den Jake Tapper "Bu Suriye'deki durumun karmaşıklığını yansıtıyor" derken, Ward ise "Kaotik bir atmosfer var, sahada gerçek zamanlı olarak bilgileri doğrulamak çok zor.Hikayeler beklenmedik dönüşler alıyor. Bunları korkmadan veya kayırmadan bildirmeye devam etmeliyiz, ancak bu ortamda bu son derece zorlu ve bence bu konuda şeffaf olmalıyız." ifadelerini kullandı.