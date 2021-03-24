Emekli polisten 'Kongre baskını' itirafı: Trump'ın çağrısına uydum

ABD medyasına yer alan haberlere göre, ABD’de 6 Ocak Kongre baskınında bir grup Trump destekçisi ile Kongre Binası’nda yürürken tef çaldığı anlar güvelik kamerasına yansıyan emekli New York polis memuru Sara Carpenter gözaltına alındı. Carpenter’in gönüllü olarak teslim olduğu ifade edilirken; mahkeme dosyasına göre Carpenter, Ocak ayında FBI ajanlarına, dönemin Devlet Başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre’ye yürümeleri’ konusundaki çağrısını duyduktan sonra diğerleriyle birlikte Kongre’ye gittiğini söyledi.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA UYARAK BAŞKENTE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkeme dosyasına göre, FBI 7 Ocak’ta isimsiz bir ihbar aldı. Gelen ihbarda, Carpenter’in bir akrabasını arayıp, Kongre binasında olduğunu ve baskın sırasında göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını söylediği belirtildi. Ayrıca ihbar eden kişinin, Carpenter’in New York, Queens’teki ev adresini verdiği ifade edildi. Mahkeme dosyasına göre, Carpenter, 18 Ocak’ta FBI ajanlarına, 5 Ocak’ta Washington’a gittiğini ve ertesi sabah ‘Trump’ın Twitter sayfasında belirtilen, seçim sahtekarlığına dair konuşacağı miting noktasına gittiğini’ söyledi. Ayrıca Carpenter, FBI ajanlarına, 'televizyonda başkan Trump'ın geri toplanmaları, ayrılmamaları ve Kongre'ye yürümeleri yönündeki sözlerini duyduğunu’ söyledi. Öte yandan dosyada, 2 Mart’ta yapılan aramada Carpenter’in evinde sırt çantasının yanı sıra 6 Ocak Kongre baskınında giydiği kıyafetlerin bulunduğu ifade edilirken, Carpenter’in Kongre binasında taşıdığı tefi gönüllü olarak verdiği belirtildi.

Carpenter'in, yaklaşık 10 yıllık hizmetinin ardından 2004 yılında New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) emekli olduğu ve 1990'lı yıllarda NYPD sözcüsü olarak çalıştığı ifade edildi.

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