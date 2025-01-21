×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Elon Musk'ın selamı tepki çekti: Yanıt gecikmedi

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Nazi Selamı#Adolf Hitler
Elon Muskın selamı tepki çekti: Yanıt gecikmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 12:12

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Donald Trump'ın yemin töreni sırasında verdiği selam tepki çekti. Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendirilen Musk'ın selamı, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ile özdeşleştirilen selama benzetildi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, gelen tepkilere sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yanıt verdi.

Haberin Devamı

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşma öncesi verdiği selam ile tepki çekti.

Capital One Arena spor salonunda yapacağı konuşma için sahneye çıkan Musk, tezahüratlar eşliğinde çıktığı sahnede "Bu sıradan bir zafer değildi. Bu, medeniyetin bir yol ayrımıydı. Bu gerçekten önemliydi. Bunu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın sahneye çıktığı sırada verdiği selam, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ile özdeşleşen ırkçı "Sieg Heil" selamına benzetildi.

Elon Muskın selamı tepki çekti: Yanıt gecikmedi

Siyaset ve İletişim Stratejisti Sawyer Hackett, Musk'ın selamını sosyal medya platformu X'te paylaştı ve "Yeni eş başkanımız Elon Musk, Trump başkanlığının ilk gününde Nazi selamı verdi" diye yazdı.

Haberin Devamı

Musk, ilk suikast girişiminin ardından Trump'ı destekleyerek yeni başkanın yakın bir müttefiki haline gelmişti. Musk, Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendirilmişti.

Gözden KaçmasınKocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay olduKocası bile ona ulaşamadı: Melania Trump'ın 'mesafeli' kıyafet seçimi olay oldu!Haberi görüntüle

YANIT GECİKMEDİ

Sahnede Trump destekçilerini tepki çeken hareketi ile selamlayan Musk, göğsüne vurarak "Kalbim sizinle" ifadesinde bulundu.

Elon Muskın selamı tepki çekti: Yanıt gecikmedi

Musk, etrafında dönerek aynı hareketi yapmaya devam etti ve kripto para birimi DOGE'ye atıfta bulunarak "DOGE'yi Mars'a götüreceğiz" dedi ve bayrak dikme hareketi yaptı.

New York Üniversitesi tarih profesörü Ruth Ben-Ghiat, "Ben ırkçılığın tarihçisiyim. Bu bir Nazi selamıydı ve çok da saldırgandı ifadesinde bulunurken bir kullanıcı Musk'ın selamını "Kirli oyunların parçasının bir başka aldatmacası" olarak nitelendirdi.

Kendisine destek veren kullanıcının paylaşımını alıntılayan Musk, "Açıkçası daha iyi kirli oyunlara ihtiyaçları var. 'Herkesin Hitler diyerek' saldırması çok sıkıcı" ifadesini kullanarak tepkilere yanıt verdi.

Haberin Devamı

Musk, kendisine destek veren bir başka kullanıcının "Lütfen insanlara Nazi deme olayını bırakabilir misiniz?" cümlesine "Evet" diyerek arka çıktı.

Gözden KaçmasınSon dakika... Trump hızlı başladı: İlk günden peş peşe kritik kararlar... Yeni dönemde Türkiyeyi neler bekliyorSon dakika... Trump hızlı başladı: İlk günden peş peşe kritik kararlar... Yeni dönemde Türkiye'yi neler bekliyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Nazi Selamı#Adolf Hitler

BAKMADAN GEÇME!