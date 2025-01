Elon Musk'ın selamı tepki çekti: Yanıt gecikmedi

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşma öncesi verdiği selam ile tepki çekti.

Capital One Arena spor salonunda yapacağı konuşma için sahneye çıkan Musk, tezahüratlar eşliğinde çıktığı sahnede "Bu sıradan bir zafer değildi. Bu, medeniyetin bir yol ayrımıydı. Bu gerçekten önemliydi. Bunu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın sahneye çıktığı sırada verdiği selam, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ile özdeşleşen ırkçı "Sieg Heil" selamına benzetildi.

Siyaset ve İletişim Stratejisti Sawyer Hackett, Musk'ın selamını sosyal medya platformu X'te paylaştı ve "Yeni eş başkanımız Elon Musk, Trump başkanlığının ilk gününde Nazi selamı verdi" diye yazdı.

Our new co-president Elon Musk gives a Nazi salute on day one of Trump presidency. pic.twitter.com/sJJUyJavDO