Elon Musk'ın selamı tepki çekti: Yanıt gecikmedi

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ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşma öncesi verdiği selam ile tepki çekti.

Capital One Arena spor salonunda yapacağı konuşma için sahneye çıkan Musk, tezahüratlar eşliğinde çıktığı sahnede "Bu sıradan bir zafer değildi. Bu, medeniyetin bir yol ayrımıydı. Bu gerçekten önemliydi. Bunu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın sahneye çıktığı sırada verdiği selam, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ile özdeşleşen ırkçı "Sieg Heil" selamına benzetildi.

Siyaset ve İletişim Stratejisti Sawyer Hackett, Musk'ın selamını sosyal medya platformu X'te paylaştı ve "Yeni eş başkanımız Elon Musk, Trump başkanlığının ilk gününde Nazi selamı verdi" diye yazdı.

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Our new co-president Elon Musk gives a Nazi salute on day one of Trump presidency. pic.twitter.com/sJJUyJavDO — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 20, 2025

Musk, ilk suikast girişiminin ardından Trump'ı destekleyerek yeni başkanın yakın bir müttefiki haline gelmişti. Musk, Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendirilmişti.

YANIT GECİKMEDİ

Sahnede Trump destekçilerini tepki çeken hareketi ile selamlayan Musk, göğsüne vurarak "Kalbim sizinle" ifadesinde bulundu.

Musk, etrafında dönerek aynı hareketi yapmaya devam etti ve kripto para birimi DOGE'ye atıfta bulunarak "DOGE'yi Mars'a götüreceğiz" dedi ve bayrak dikme hareketi yaptı.

New York Üniversitesi tarih profesörü Ruth Ben-Ghiat, "Ben ırkçılığın tarihçisiyim. Bu bir Nazi selamıydı ve çok da saldırgandı ifadesinde bulunurken bir kullanıcı Musk'ın selamını "Kirli oyunların parçasının bir başka aldatmacası" olarak nitelendirdi.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Kendisine destek veren kullanıcının paylaşımını alıntılayan Musk, "Açıkçası daha iyi kirli oyunlara ihtiyaçları var. 'Herkesin Hitler diyerek' saldırması çok sıkıcı" ifadesini kullanarak tepkilere yanıt verdi.

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Musk, kendisine destek veren bir başka kullanıcının "Lütfen insanlara Nazi deme olayını bırakabilir misiniz?" cümlesine "Evet" diyerek arka çıktı.