Elon Musk: Yaklaşık 100 Starlink İran'da faaliyet gösteriyor

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Elon Musk geçtiğimiz Eylül ayından İran'a internet desteği sağlayacağının sözünü vermişti. İran hükümeti protestoları bastırmak ve bilgi akışını engellemek için internete erişim kısıtlaması getirmişti. İran hükümetinin bu hamlesinin ardından Musk, İran'a Space X'e bağlı Starlink uyduları ile internet desteği vereceğini açıklamıştı. Musk, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şu ana kadar İran'da aktif olan Starlink uydularının yaklaşık 100 kadar olduğunu duyurdu.

Starlink'in, Dünya'nın sadece birkaç yüz kilometre yukarısında, yörüngesinde dönen iki binden fazla küçük uydusu var. Bu küçük uydular sayesinde yer kürede kullanıcılara internet erişimi sağlanabiliyor. Kara tabanlı bu uydular daha sonra küçük Wİ-Fİ noktaları oluşturan yönlendiricilere bağlanıyor.

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Tartışmalı milyarder Musk, bu yılın başında patlak veren Ukrayna savaşında da Ukrayna'ya binlerce Starlink uydusu göndermiş ve bu uyduların sayısı 20 bini bulmuştu.