'Gizli kara listeler' açığa çıktı! Twitter'da ikinci ifşa... Elon Musk peş peşe duyurdu...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 13:00
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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'a iki yeni özellik geleceğini ve sosyal medya platformunda 1.5 milyon hesabın kapatılacağını duyurdu. Öte yandan ABD gündemine bomba gibi düşen Twitter dosyalarının ikinci bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa eden Musk, bu hafta da 'gizli kara listeleri' açığa çıkardı.
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldığı günden beri gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk bugün yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1.5 MİLYON HESAP KAPATILACAK
Duyuruyu Twitter hesabından yapan Musk, sosyal medya platformunda 1.5 milyon hesabın kapatılacağını açıkladı.
HANGİ HESAPLAR KAPATILACAK?
Peki kapatılacak hesaplar hangileri olacak?
Musk bu sorunun da cevabını verdi ve kapatılacak hesapların uzun süredir giriş yapılmayan ve paylaşım yapmayan hesaplar olacağını belirtti.
TWİTTER'A İKİ YENİ ÖZELLİKTWEETLERE SAYAÇ GELİYOR
Takipçilerine Twitter'a gelecek 2 yeni özelliğin müjdesini de veren ünlü milyarder, ilk olarak "Twitter, hesabınızın gerçek durumunu gösterecek biryazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme ile hesabınızın 'Shadow ban'(gizli hesap kısıtlama) altında olup olmadığını göreceksiniz. Kısıtlama altındaysa bunun nedenini ve nasıl itiraz edebileceğinizi öğrenebileceksiniz"açıklamasında bulundu.
Daha sonra da geliştirdikleri yeni takip sistemi ile tweet'lerin de tıpkı video izlemeye sayıları gibi görülme sayısı olacağını duyurdu.
Yeni sistem sayesinde insanları yaptıkları paylaşımların kaç kişi tarafından görüldüğünü görebilecek.
GİZLİ KARA LİSTELER AÇIĞA ÇIKTIKULLANICILARIN BİLGİSİ YOK, UYARI VERİLMİYOR
Bir yandan sosyal medya platformu ile ilgili flaş değişiklikler yapan Elon Musk, bir yandan da eski Twitter yönetimi ile ilgili gizli bilgileri ifşa etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa eden Musk bu hafta da 'gizli kara listeleri' açığa çıkardı.
Musk, gazeteci Bari Weiss'in Twitter'ın gizli filtreleme yaptığına ilişkin iddialarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Dün gece yayınlanan Twitter dosyalarının ikinci bölümü en az ilki kadar dikkat çekti ve ABD'nin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Söz konusu belgelere göre eski Twitter yönetimi birçok HESAP
için 'kara listeler'
oluşturup kullanıcıları sınırlamak bunları kullanmış. Söz konusu listede 'gizli filtrelemeye'
maruz kalan çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.
Üstelik eski yönetim tüm bu süreçte kullanıcılara herhangi bir uyarı yapmamış, yani kullanıcıların hesaplarının sınırlandığından haberi yok.KOVULAN PERSONEL YERİNE KUZENLERİNİ İŞE ALDI
Dünyanın en zengin insanı, geçen ay firmayı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldıktan sonra Twitter'ın genel müdürü oldu.
Musk yönetimi aldıktan sonrailk iş olarak şirketin üst düzey yöneticilerini işten çıkardı ve mavi tik özelliğinin paralı olacağını duyurdu.
Şirket personelinin neredeyse yarısını görevden çıkaran Musk, geçen ay kalan çalışanlara yolladığı elektronik postada başarılı olmaları için “çok fazla çalışmaları gerektiğini”
söylemişti. Söz konusu e-posta sonrası çok sayıda Twitter çalışanı istifa ederken,ABD medyası Musk'ın kovulan personel yerine akrabalarını işe almaya başladığını iddia etti.