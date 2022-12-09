'Gizli kara listeler' açığa çıktı! Twitter'da ikinci ifşa... Elon Musk peş peşe duyurdu...

Haberin Devamı

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldığı günden beri gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk bugün yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



1.5 MİLYON HESAP KAPATILACAK



Duyuruyu Twitter hesabından yapan Musk, sosyal medya platformunda 1.5 milyon hesabın kapatılacağını açıkladı.



HANGİ HESAPLAR KAPATILACAK?



Peki kapatılacak hesaplar hangileri olacak?



Musk bu sorunun da cevabını verdi ve kapatılacak hesapların uzun süredir giriş yapılmayan ve paylaşım yapmayan hesaplar olacağını belirtti.



TWİTTER'A İKİ YENİ ÖZELLİK



Takipçilerine Twitter'a gelecek 2 yeni özelliğin müjdesini de veren ünlü milyarder, ilk olarak "Twitter, hesabınızın gerçek durumunu gösterecek biryazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme ile hesabınızın 'Shadow ban'(gizli hesap kısıtlama) altında olup olmadığını göreceksiniz. Kısıtlama altındaysa bunun nedenini ve nasıl itiraz edebileceğinizi öğrenebileceksiniz"açıklamasında bulundu.



Haberin Devamı

Daha sonra da geliştirdikleri yeni takip sistemi ile tweet'lerin de tıpkı video izlemeye sayıları gibi görülme sayısı olacağını duyurdu.Yeni sistem sayesinde insanları yaptıkları paylaşımların kaç kişi tarafından görüldüğünü görebilecek.

GİZLİ KARA LİSTELER AÇIĞA ÇIKTI



Bir yandan sosyal medya platformu ile ilgili flaş değişiklikler yapan Elon Musk, bir yandan da eski Twitter yönetimi ile ilgili gizli bilgileri ifşa etmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa eden Musk bu hafta da 'gizli kara listeleri' açığa çıkardı.



Musk, gazeteci Bari Weiss'in Twitter'ın gizli filtreleme yaptığına ilişkin iddialarını sosyal medya hesabından paylaştı.

