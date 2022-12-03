ABD gündemine bomba gibi düşen iddia! Elon Musk Biden'la ilgili gizli yazışmaları yayınladı

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Son günlerin en tartışmalı isimlerinden biri, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, yeni bir bomba patlattı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa etti.

Son hamle,ünlü milyarderi cumhuriyetçiler arasında daha sevilen biri haline getirip, sosyal medya platformunu da siyasi tartışmaların derinliklerine sürükleyecek gibi görünüyor.

TWEET ATTI: İŞTE BAŞLIYORUZ...

Cuma akşamı kişisel Twitter hesabından 'İşte başlıyoruz' şeklinde bir mesaj paylaşan Elon Musk, Matt Taibbi isimli gazetecinin 'Twitter Dosyaları' isimli paylaşımını takipçileri ile paylaştı.

Söz konusu dosyanın içeriği ise 2020 ABD seçimlerine kadar uzanıyor.



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ABD'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Post, 2020 yılında yaptığı bir haber ile adı skandallarla anılan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait dosyaların Facebook ve Twitter'da sansürlendiğini duyurmuştu.

Twitter yönetimi, Hunter Biden'ın hacklenen dizüstü bilgisayarından elde edilen ifşa dosyalarının "izinsiz erişimle elde edilmiş materyal" politikası gereği kaldırıldığını açıklasa da Twitter'ın el değiştirmesi ile bunun sadece bir bahane olduğu ortaya çıktı.



Gazeteci Taibbi’nin 'Twitter Dosyaları' başlığı ile yaptığı paylaşımda, Twitter çalışanları arasında yapılan şirket içi yazışmalar bulunuyor.

Şirket içi yazışmalara göre, 14 Ekim 2020'de yayınlanan Hunter Biden haberi, yöneticiler tarafından kaldırıldı ve buna yönelik paylaşımlara 'güvenli değil' uyarısı eklendi.



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Taibbi'ye göre sansürleme kararı şirketin en üst düzey yöneticileri tarafından alındı ancak Jack Dorsey'in bu konudan haberi yoktu.

Twitter'ın eski hukuk, politika başkanı Vijaya Gadde'nin sansür kararında 'kilit bir rol' oynadığı düşünülüyor.



Twitter ekibinin şirket için geliştirilen bazı araçlar ile içeriklere müdahale ettiği ve sildiği biliniyor. Ancak Taibbi’nin iddiasına göre spam ve dolandırıclık ile mücadele için yapılan bu müdahaleler artık manüpülatif bir boyut kazandı ve siyasilere hizmet eder hale geldi.

ABD'de 2020 yılında düzenlenen seçimlerde Biden’ın ekibinin çok sayıda paylaşımı kaldırttığını belirten Taibbi'nin paylaştığı maillerden birinde çalışanlardan birinin 'Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var.' diye yazdığı görülüyor.



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Taibbi şirket içi yazışmaları detaylı bir şekilde incelediğini , o dönem hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin şirketten taleplerde bulunduğunu belirtti.

Ancak şirketin geri dönüşleri dengeli değildi, olumlu cevap verilen taleplerin çoğu demokratlara aitti.

Twitter uzun zamandır sol ya da liberal eğilimli mesajlardan yana taraf olmakla eleştiriliyor ama bu suçlamaları hep reddediyordu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI



Elon Musk'ın paylaştığı Matt Taibbi'nin tweeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşıma yüz binlerce beğeni ve yorum gelirken Biden yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.



Elon Musk ara seçimler sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararsız seçmenlere seslenmiş ve Cumhuriyetçilere oy istemişti:

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“Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy kullanmayı öneriyorum”