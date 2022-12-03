Yeni kâbus: Strep A! İngiltere'de 6 çocuk hayatını kaybetti...

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İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Camila Rose Burns, cuma akşamı arkadaşları ile oyun oynayıp eğlenirken pazartesi günü kendini Alder Hey Çocuk Hastanesinde solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verirken buldu.

GÖĞÜS AĞRISI VE SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ İLE BAŞLADI

Talihsiz kızın babası Dean, Camila'nın cumartesi günü göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı çekmeye başladığını, pazar günü daha da kötüleştiğini ve pazartesi günü acil servise kaldırıldığını söyledi.

YENİ KABUS STREP A

Küçük kızı ölümün eşiğine getiren hastalık, İngiltere'nin yeni kabusu haline gelen Strep A enfeksiyonu.

Kızının ilk başlarda çok kötü görünmediğini bu nedenle de çok endişelenmediğini anlatan baba için işler kısa sürede değişti.

Camila'nın birden kötüleştiğini anlatan baba, "Çok huzursuzdu. Hemşireler bizi odadan çıkardı ve onu uyuttu. O zamandan beri solunum cihazına bağlı, onu cihaz hayatta tutuyor" dedi.

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SABAHA KARŞI KORKUNÇ DURUMDA BULDULAR

Yaşadıklarını 'birinin başına gelebilecek en kötü olay' olarak tanımlayan baba, karısı Kaye ile kızlarının okulunda dolaşan bir virüsten haberdar olduklarını söyledi.

İlk belirtiler sonrası hastaneye götürülen Camila durumu kötü görünmediği için eve gönderildi ancak aile Pazartesi günü sabah karşı küçük çocuğu yatağında siyah kusmuk içinde buldu ve acil servise götürdü.



Camila'nın ailesinin paylaştığı fotoğraflar

BİR HAFTADIR ÜLKE GÜNDEMİNE OTURMUŞ DURUMDA

44 yaşındaki baba kızı için insanlardan dua isterken diğer ailelere de uyarıda bulundu ve "Çocuğunuzda herhangi bir semptom varsa tereddüt etmeyin, hemen hastaneye gidin" dedi.

Dean Burns'ün uyarısı İngiltere'deki anne babalar için yeni bir endişe kaynağı değil. Yaklaşık bir haftadır ülkedeki her gazete enfeksiyon konusunda uyarılarda bulunuyor.



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Bu kış Birleşik Krallık'ta Strep A'ya yakalandıktan sonra altı çocuk hayatını kaybetti.

Enfeksiyon vakaları koronavirüsün ortaya çıkmasından önceki döneme göre yaklaşık beş kat daha fazla. Uzmanlar, tablonun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesinden korkuyor.

STREP A NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Enfekte olan insanların boğazına, solunum yollarına ve derisine tutunan bakteri çoğunlukla hafif enfeksiyonlara neden olsa bile istisnai durumlarda yaşamı tehdit eden romatizmal hastalıklara neden olabilir.

STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

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NASIL YAYILIR, TEDAVİSİ VAR MI?

Okul, kreş gibi kalabalık yerlerde hastalığın yayılma olasılığı daha yüksektir.

Enfekte kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırma olasılıkları yüksektir. Bakteri hapşırık ve öksürüklerdeki taneciklerle, öpüşmeyle ve cilt teması ile karşıdaki kişiye geçebilir.

Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.



Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.



İngiliz gazeteleri günlerdir hastalığın belirtileri konusunda uyarılarda bulunuyor