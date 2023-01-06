El Nahyan Şam’da Esad ile görüştü

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BAE devlet haber ajansı WAM’a göre toplantıda Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmeler ele alınırken Dışişleri Bakanı El Nahyan’ın Suriye’de on yıldan uzun süredir devam eden iç savaşa siyasi bir çözüm için desteğini yinelediği belirtildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da görüşmeyi iki ülkenin iş birliği üzerinden haberleştirerek BAE’nin Suriye ile istişare ve koordinasyonu sürdürmeye istekli olduğunu öne çıkardı. BAE’li bakan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad ile 11 yıl aradan sonra bir araya gelmiş, BAE, iç savaşın ardından Şam rejimiyle yeniden ilişki kuran ilk Arap devleti olmuştu.