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Ekvador'da kanlı cezaevi çatışması: 68 mahkum hayatını kaybetti!

#Ekvador#Cezaevi#Çatışma
Ekvadorda kanlı cezaevi çatışması: 68 mahkum hayatını kaybetti

Dünya kamuoyunun gündemine sık sık hapishane isyanları ve bunun sonucunda çıkan çatışmalarla gelen Ekvador'da bir felaket daha yaşandı. Devlet başkanının ülkelerde tüm hapishaneler için olağan üstü hal ilan etmesine rağmen Guayaquil kentinde çıkan cezaevi çatışmasında 68 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 68 mahkumun öldüğü, 12 kişi yaralandığı bildirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.

Yetkililer, çatışmalarda ölen mahkumların sayısının 68, yaralı sayısının ise 12 olduğunu kaydetti.

Çatışmaların ve isyanın halen devam ettiği hapishanede polis ve asker de operasyon yürütüyor.

Yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.

Ekvadorda kanlı cezaevi çatışması: 68 mahkum hayatını kaybetti

Yetkililerin gün içinde olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Yerel medyaya göre, çatışmanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesi ve cezaevi koşullarından kaynaklandığı ileri sürülüyor.

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OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

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Ekvadorda kanlı cezaevi çatışması: 68 mahkum hayatını kaybetti

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvadorda kanlı cezaevi çatışması: 68 mahkum hayatını kaybetti

İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.

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