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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 23.02.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Ekvador'da kanlı isyan! Ölü sayısı 67'ye yükseldi

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Ekvador'da kanlı isyan! Ölü sayısı 67'ye yükseldi
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 67'ye yükseldi.

Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını ve sabah saatlerinde 3 ayrı şehirde aynı anda başladığını açıkladı.

Yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde çıkan ayaklanmalarda yaşamını yitiren mahkumların sayısının 67'ye ulaştığını kaydetti.

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullanmıştı.

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