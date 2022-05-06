Ekrandan nefret saçtı: Z harfinin düşmanlarını kısırlaştırma tehdidi!

Haberin Devamı

Putin yanlısı bir film yapımcısı olan Karen Shakhnazarov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının muhaliflerinin sert cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılarda bulunduğu televizyon yayınıyla gündemde. RussianTV'de konuşan yapımcı muhaliflerin toplama kamplarına yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Vladimir Putin de Shakhnazarov'unkine benzer ifadeler kullanarak, kısa süre önce muhalefet figürlerini Rusya'yı zayıflatmaya çalışan hainlere benzetmişti.

Shakhnazarov, Rusya'nın işgalinin sembolü olan Z harfine karşı çıkan herhangi bir kişinin 'merhametsizlikle' karşı karşıya kalacağını söyledi. Karen Shakhnazarov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının muhaliflerinin "toplama kampları ve kısırlaştırma" da dahil olmak üzere sert cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Haberin Devamı

Ukrayna işgaline karşı çıkan Rusları zor günler bekliyor...

"SİZE MERHAMET YOK"

Devlet destekli Mosfilm film stüdyosunu yöneten Shakhnazarov, devlete ait Rus televizyon kanalı Russia 1'de yaptığı açıklamada, "Z harfinin muhalifleri, merhamete güveniyorlarsa, hayır, onlar için merhamet olmayacağını anlamalıdır. Her şey çok ciddi hale geldi. Bu durumda toplama kampları, yeniden eğitim ve kısırlaştırma anlamına geliyor." sözlerini kullanması infial yarattı.

Shakhnazarov daha sonra yorumlarının bağlam dışına çıkarıldığını iddia etti, ancak fikirleri konusunda başka açıklama yapmadı.

Z sembolüne Rusya'da her yerde rastlamak mümkün

Rus lider Putin de Shakhnazarov'unkine benzer bir tavırla, kısa süre önce muhalefet figürlerini, Batı'nın emriyle ülkeyi zayıflatmaya çalışan hainlere benzetmiş, Ruslara kendilerini muhalefetten "arındırma" çağrısında bulunmuştu.

AYNISINI PUTİN DE SÖYLEMİŞTİ

Putin, mart ayında yaptığı açıklamada “Rus halkı her zaman gerçek vatanseverleri ve hainlerden ayırt edebilecek ve onları kaldırıma tükürecek. Toplumun böylesine doğal ve gerekli bir kendini arındırmasının ülkemizi, dayanışmamızı, bütünlüğümüzü ve herhangi bir zorluğa cevap vermeye hazır olmamızı güçlendireceğine inanıyorum” demişti.

Savaşa karşı duran Rusların sayısı azımsanmayacak kadar fazla

Haberin Devamı

Hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny de dün yaptığı açıklamada, Kremlin'in işgale karşı konuşmasını engellemek amacıyla onu cinsel şiddetle ünlenmiş bir 'işkence' hapishanesine göndermeye hazırlandığından korktuğunu söyledi.

Navalny Twitter hesabından "Melekhovo'daki yüksek güvenlikli hapishaneye transfer edileceğime dair söylentiler duydum, burada hükümlüler tırnaklarını çektiriyorlar" diye yazdı.

Melekhovo'daki sıkı rejimin maksimum güvenlikli hapishanesi, acımasız şiddet hikâyeleri ve erkek mahkumlara tecavüz edilmesiyle kötü bir şöhret edinmiş durumda.

NAVALNY ENDİŞESİNİ PAYLAŞTI

Şu anda daha az sert koşullara sahip bir hapishanede bulunan Vladimir Putin'in önde gelen düşmanlarından Navalny, "Karar henüz yürürlüğe girmedi, ancak Melekhovo maksimum güvenlikli hapishanesindeki mahkumlar, orada benim için bir "hücre" donattıklarını yazıyorlar.

Haberin Devamı

Navalny, dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve mart ayında, 'zimmete para geçirme' suçundan üç yıl sekiz ay hapis cezası aldıktan sonra, toplamda neredeyse 13 yıl daha dokuz yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny'nin hapiste olma sebebini bütün dünya öğrendi...

Ancak sıkı bir Putin karşıtı olan ve muhalefeti yönlendiren Navalny'nin hapiste olmasının asıl sebebinin bu olduğu artık tüm dünya tarafından biliniyor...

Yüzlerce Rus, mart ayında işgal hakkında "yanlış bilginin" yayılmasını yasaklayan ve orduyu aşağılayan ifadeleri suç sayan yeni bir baskıcı yasanın kabul edilmesinden bu yana, Ukrayna'daki savaşa karşı seslerini yükseltmekle suçlanıyor.

Haberin Devamı

MUHALİF RUSLAR ZORDA

İnsan hakları grupları, baskının ceza soruşturmalarına ve en az 23 kişi için 'yanlış bilgi' suçlamasıyla olası hapis cezalarına yol açtığını, 500'den fazla kişinin de orduyu aşağılamakla ilgili kabahat suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun ya ağır para cezalarına ya da hapis cezasıyla sonuçlanmasının beklendiğini söylüyor.

Rus ordusu bir yandan savaşıp bir yandan da 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamalarına hazırlanıyor

Savaş hakkında "sahte haberlerin" yayılmasına veya ordunun aşağılanmasına karşı bir yasa geçtiğimiz aylarda bir gün içinde parlamento tarafından kabul edildi ve derhal yürürlüğe girdi ve çatışmayı eleştiren herkesi para cezalarına ve hapis cezalarına maruz bıraktı.