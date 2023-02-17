Duygulandıran görüntü: Türkiye için dua edin!

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünya Türkiye'nin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda.

Dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları devam ederken Birleşmiş Milletler (BM), son yüzyılda Türkiye'yi vuran ve yaklaşık 5.2 milyon kişinin etkilendiği büyük depremler dolayısıyla 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı.



Filistin'den Türkiye'ye gönderilen yardımlar

"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "3 aylık dönemi kapsayan maddi yardım, gıda güvenliği, koruma, eğitim, su ve barınma dahil olmak üzere birçok konuda yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 5.2 milyon kişiye hükümet liderliğindeki yardımlarla birlikte hayati desteğin hızla artmasına yardımcı olacak. Türkiye, dünyada üzerinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke ve uzun yıllardır Suriyeli komşularına büyük bir cömertlik gösteriyor. Şimdi tüm dünyanın, dayanışma içinde Türk halkına destek olma zamanı. İhtiyaçlar oldukça fazla. İnsanlar çok acı çekiyor ve kaybedecek zaman yok. Uluslararası toplumu, zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri olan bu olaya müdahil olmaya ve yardım çabalarını hızlandırarak finansal destek sağlamaya çağırıyorum" ifadeleri kullanıldı.



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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yer alan ve ülkenin simge yapılarından biri olan 'Kurtarıcı İsa' heykeli Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye bayrakları ile aydınlatıldı.

Heykelin üzerine "Türkiye ve Suriye için dua edin" mesajı yansıtıldı.

Depremin ardından Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de deprem yardım kampanyalarına katıldığı ve afet bölgesindeki insanlara 10 bin termal kıyafet bağışladığı öğrenildi.



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2010 yılında World Central Kitchen'ı (Dünya Merkez Mutfağı) kurarak dünyanın dört bir yanındaki afetzedelere yardım sağlayan, dünyaca ünlü İspanyol şef José Andrés Türkiye'ye gelerek deprem sonrası yardım çalışmalarına katıldı.

Andrés ayrıca depremzedeler için bir bağış kampanyası başlattı ve şu ana kadar yaklaşık 111 bin TL bağış toplamayı başardı.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’nin organizasyonunda ve Türk toplumun çalışmalarıyla toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgelerine gönderilmek üzere Dulles Uluslararası Havaalanı’nda yer alan Türk Hava Yolları’na ait kargo alanına getirildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre 430 tonu bulan yardımların bugün ilerleyen saatlerde yola çıkması bekleniyor.



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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 110 kişilik arama kurtarma ekibi daha Türkiye'ye gitmek üzere Bakü'den yola çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 110 kişilik ekibin ve çeşitli malzemelerin bulunduğu uçak, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Ekibin Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.

İRAN'DAN 6 TONU AŞKIN TIBBİ MALZEME

İran'ın Tebriz kentinde bulunan Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere yardım amacıyla 6 tonun üzerinde tıbbi teçhizat topladı. Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğunun koordinasyonu ile Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından başlatılan yardım hazırlıkları, gece geç saatlere kadar sürdü. Tebriz Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı yardım çalışmalarında depremzedeler için hazırlanan ve içerisinde 4 adet ameliyat masası ve ilaçların olduğu 6 tonu aşkın tıbbi teçhizat, Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Tebriz kentinden başkent Tahran'a gönderildi.