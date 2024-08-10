Düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Yanlış kapıda bekleyen 10 kişi sağ kurtulmuş... Uçuş izni yok iddiası

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Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'nun dış mahallelerinden biri olan Vinhedo'da uçak kazası meydana geldi. Uçağın sahibi olan havayolu şirketi Voepass yaptığı açıklamada, "Şirket, 2283 numaralı uçuştaki 61 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır," dedi ve ilk başta 62 olarak tahmin edilen ölü sayısını güncelledi. Şirkete göre uçakta 57 yolcu ve dört mürettebat vardı. Havayolu yetkilileri, yolcuların tamamının Brezilya pasaportuna sahip olduğunu söyledi.



Uçuş takip verileri, çift motorlu turboprop tip uçağın sadece bir dakika içinde yaklaşık 4 bin 600 metre düştüğünü gösteriyor. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

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Uçağın parçaları bir eve çarptı.Flightradar24 verilerine göre, Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Cascavel'den kalkan uçak, Sao Paulo eyaletine bağlı Guarulhos'a doğru yol alırken, yerel saatle 13:30'da uçaktan gelen sinyal kayboldu. Düşmeden bir buçuk dakika önce uçak irtifa kaybetmeye başladı.Brezilya Havacılık Dairesi'nden alınan kayıt verilerine göre İtalyan ATR şirketi tarafından 2010 yılında üretilen düşen Voepass uçağı, şirket tarafından Eylül 2022'de satın alındı. CNN'deki haberde, tescil verilerine göre uçağın hava taksisi için operasyona izin verilmediği belirtiliyor. Hava taksisi kısa mesafeli ticari uçuşlar için kullanılan bir terim. Uçak da kısa mesafeli uçuşlar için tasarlanmış bir uçak. Ancak bu iznin neden verilmediği ile ilgili bilgi yer almıyor.Uçağın üreticisi İtalyan ATR, bir kaza olduğunun farkında olduklarını ve soruşturmacılara destek olmak için çalıştıklarını söylüyor."Şu anda söyleyebileceğimiz şey, ATR'nin Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Vinhedo banliyösünde bir ATR 72-500'ün karıştığı bir kaza meydana geldiğine dair bilgilendirildiğidir. İlk düşüncelerimiz bu olaydan etkilenen tüm bireylerle birliktedir. ATR uzmanları hem soruşturmayı hem de müşteriyi desteklemek için tam olarak çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.Cuma günü bazı kişiler trajik uçuşu kaçırdı. Uçağı kaçıran bir adam, Brezilya haber ajansı Globo'ya en az 10 kişinin yanlış kapıda beklediğini ve uçağın kalkmasından önce uçağı kaçırdığını söyledi.Yanlış kapıda olduklarını anladıklarında, yolcular havaalanı çalışanlarından uçağa binmelerine izin vermeleri için yolcuların görevlilere yalvardığı ancak yine de uçağa alınmadıkları bildirildi. Uçağın düştüğünü öğrendikten sonra uçağı kaçıran bir yolcu, "Bacaklarım titriyor; nasıl hissettiğimi sadece Tanrı biliyor. Tanrıya şükür, o uçağa binmedik." dedi.





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ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA



Voepass CEO'su Eduardo Busch, düzenlediği basın toplantısında kazanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi olmadığını söyledi. Busch, "Ekibin tamamı tecrübeliydi. Pilot ile kontrol kulesi arasındaki tüm iletişimlere erişim sağlanmasını bekliyoruz, olup biteni daha geniş bir şekilde anlamak istiyoruz" dedi.

Busch, uçağın uçuş verilerini depolayan ve kazalara dayanıklı iki kara kutuya sahip olduğunu ve bunları analiz etmek için iki adet yüksek nitelikli laboratuvar bulunduğunu söyledi. Busch, "Bir yandan kayıt cihazından veri almak mümkün ama diğer yandan kazanın şiddetinden dolayı kayıt cihazlarının hasar görmüş olma ihtimali var ve bu da kayıtlı verilere erişmeyi imkansız hale getiriyor" dedi.



Brezilya havacılık kazaları ajansı CENIPA'nın başındaki Tuğgeneral Marcelo Moreno, bir basın toplantısında uçak mürettebatının kazadan önce bir acil durum bildirmediğini söyledi. "Ön bilgi olarak, uçak hakkında hiçbir bilgi olmadığı, uçağın herhangi bir acil durumda olduğu bilgisine sahibiz," dedi bir basın toplantısında. Voepass CEO'su Busch, havayolunun kazayı soruşturmak için CENIPA ile yakın bir şekilde çalışacağını söyledi.

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São Paolo Güvenlik Sekreteri Guilherme Derrite, düzenlediği basın toplantısında, olay yerinde bir tıbbi ekibin bulunduğunu ve çoğu teşhis edilemeyecek kadar kötü yanıklara sahip olan kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalıştığını söyledi. Yetkililer, kazadan kaynaklanan yangınların kontrol altına alındığını söylüyor. Uçağın düştüğü Vinhedo Belediye Binası yaptığı açıklamada, "Kurbanlar yasal işlem için Campinas'taki IML'ye (Yasal Tıp Enstitüsü) götürülüyor" dedi.Sao Paulo eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin teşhis edilmesine yardımcı olmak için ailelerden, mağdurların radyolojik, tıbbi ve diş muayeneleri gibi belgelerini paylaşmaları istendi.Kazaya ait sosyal medya videoları, kazanın yaşandığı mahalledeki insanların korkuyla bağırdığı sırada uçağın gökyüzünden dönerek yere çarptığını gösteriyor. Başka bir videoda uçağın enkazı yerde alevler içinde kaldığı görülüyor. Brezilyalı yetkililer uçağın düştüğü mahalleden kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Komşusunun evine çarpan uçağı görüntüleyen bir vatandaş CNN'e, mutfakta öğle yemeği yerken uçağın düştüğünü gördüğünü anlattı.

LULA'DAN SAYGI DURUŞU

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, öğleden sonra katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmayı yarıda keserek uçaktaki yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Cumhurbaşkanı daha sonra kurbanlar için üç günlük yas ilan etti.