Son dakika haberi...Brezilya'da uçak düştü... Facia anı kamearada

Haberin Devamı

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü.

"MOTOR ARIZASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yatay bir dönme var, bir motor arızası olduğunu düşünüyorum. Şimşek çakma olayı meydana gelmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.