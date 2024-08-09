×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi...Brezilya'da uçak düştü... Facia anı kamearada

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Vinhedo#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 21:36

Son dakika haberi... Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü. CNN Türk'e değerlendirmelerde bulunan emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş "Yatay bir dönme var, bir motor arızası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü.

"MOTOR ARIZASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yatay bir dönme var, bir motor arızası olduğunu düşünüyorum. Şimşek çakma olayı meydana gelmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Vinhedo#Uçak

BAKMADAN GEÇME!