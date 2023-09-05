Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Yeşil tren Rusya'ya gidiyor! Silah pazarlığı masada...

Haberin Devamı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gideceği iddiası bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlerde Kim Jong-Un'un Rusya'nın Vladivostok kentine özel zırhlı treni ile gideceği belirtildi.

21 KURŞUN GEÇİRMEZ VAGONDAN OLUŞAN ZIRHLI TREN

Güvenliği konusunda 'aşırı titiz' olduğu bilinen Kuzey Kore lideri rejiminin kapalı sınırlarının dışına nadiren çıkıyor. İngiliz basını 21 kurşun geçirmez vagondan oluşan yeşil renkteki özel trenin bu nedenle tercih edildiğini belirtiyor.



Haberin Devamı

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Kim Jon'un ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova'ya silah sağlama konusunu masaya yatıracak.

İki liderin de 10-13 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Doğu Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsüne gideceği öğrenilirken, yeri ve tarihi sır gibi saklanan görüşmenin bu kapsamda gerçekleşebileceği ifade edildi.

Haberde, iki liderin Moskova'nın gelişmiş uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kim'in Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri gönderme planını ele alacağı iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Şoygu’nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti.



Kim - Şoygu görüşmesinin iki ülke arasındaki ulusal savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ve taktik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu kaydedilmişti.



Haberin Devamı

Basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya ile Kuzey Kore arasında silah satışı konusunda lider düzeyinde diplomatik faaliyetler beklediklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun geçtiğimiz ay Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretin amacının Pyongyang'ı Rusya'ya topçu mühimmatı satmaya ikna etmek olduğunu kaydeden Watson, Kuzey Kore'yi Rusya ile silah müzakerelerini durdurmaya ve Rusya'ya silah satmama taahhüdüne uymaya çağırdı.



İngiliz Telegraph gazetesi iki lider arasında yapılacak görüşmenin silah pazarlığının çok daha ötesinde olduğunu iddia ederek, "İki dışlanmış devlet, derin çıkar ittifaklarını güçlendirerek ABD'nin Hint-Pasifik'teki politikalarını altüst etmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Bugün dış basında Kim Jong-Un'un Rusya ziyareti ile ilgili sayısız analiz dikkat çekerken, Kuzey Koreli liderin kurşun geçirmez treni de merak konusu oldu.

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, trenin tüm vagonlarının kurşun geçirmez olması nedeni ile ağırlığı oldukça fazla, bu nedenle saatte anca 60 km hızla ilerleyebiliyor.

Kim Jong-Un'un trenle yapacağı ziyaretlerde yüzlerce personel seferber ediliyor. Tren bomba gibi olası tehditlere karşı taranıyor, tren rayları kontrol ediliyor.

Askeri uçaklar ve helikopterlerin havadan takip ettiği tren için ülkede 20 adet özel tren istasyonu inşa edildi.

