Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş Depremi#Mesut Hançer#Adem Altan
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 10:13

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden kızının elini bir an olsun bırakmayan babanın fotoğrafını çeken 41 yıllık fotomuhabir Adem Altan, The Guardian'a konuştu. Altan, "Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Daha önce çektiğim hiçbir fotoğrafla kıyaslayamam bunu. Bu bir felaket" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra AFP haber ajansının servis ettiği fotoğraflar sadece bizim değil tüm dünyanın yüreğini yaktı.

Fotoğraflarda 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kahramanmaraş'taki enkaz başında, hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutarken görülüyordu.

Dünyayı o ana şahit eden deneyimli fotomuhabir Adem Altan, The Guardian'a konuştu. Altan, 41 yıllık kariyeri boyunca binlerce fotoğraf çektiğini ancak bu kareyi o fotoğraflardan hiçbiriyle kıyaslayamayacağını belirtti.

Ankara'dan karayoluyla Kahramanmaraş'a gittiğini, şehre girdiğinde yıkılmış bir apartman gördüğünü belirten Altan, "Aileler enkazdan yakınlarını çıkarmaya uğraşıyordu. Ama benim dikkatimi molozların üzerinde oturmakta olan turuncu montlu bir adam çekti. Biraz yakından bakınca, adamın birinin elini tuttuğunu gördüm ve fotoğraflarını çekmeye başladım" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...Haberi görüntüle

Mesut Hançer'in de kendisini fark ettiğini ve fotoğraf çekmeye devam etmesini istediğini sözlerine ekleyen Altan, "'Çocuğumun fotoğrafını çek' dedi bana. Ardından tuttuğu eli bıraktı ve bana çocuğunu gösterdi. Enkazın altında bir kafa olduğunu fark ettim. Adını ve çocuğun adını sordum. Biraz uzaktık, duymakta zorlandım. Kızının adının Irmak olduğunu söyledi" diye konuştu.

Altan şöyle devam etti:

"'Ne dayanılmaz bir acı' diye düşündüm kendi kendime. Gözlerim dolmuştu, fotoğrafları çekerken ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Biri gelir diye bir süre bekledim ama gelen olmadı."

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Ardından şehrin diğer yerlerinin fotoğraflarını çekmek için oradan ayrılmak zorunda kaldığını sözlerine ekleyen Altan, "Ama onlara ne olduğunu çok merak ediyordum. Ertesi sabah yeniden baba kızın olduğu enkaza döndüm. Babaya ne olduğunu bilmiyorum. Ertesi gün o da kızı da orada değillerdi" dedi.

Çektiği fotoğrafın gücünün farkında olduğunu ama depremin sembolü haline gelmesini beklemediğini de vurgulayan Altan ekledi:

Haberin Devamı

"Hem Türkiye'de hem dünyada çok dikkat çekti. Yüzlerce insan sosyal medyada paylaştı. Bana 'Depremin acısını gösteren çok güçlü bir fotoğraf', 'Ölene kadar unutmayacağımız bir fotoğraf' diye yüzlerce mesaj geldi."

Çektiği karenin işini yaptığı, depremin yarattığı fiziksel ve duygusal yıkımı gözler önüne serdiğini belirten Altan, "Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Daha önce çektiğim hiçbir fotoğrafla kıyaslayamam bunu. Fotoğraf dikkat çekti, evet. Ama mutluyum diyecek değilim. Bu bir felaket" ifadelerini kullandı.

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş Depremi#Mesut Hançer#Adem Altan

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi
Bakliyat değil konserve yollayın

Bakliyat değil konserve yollayın

#Deprem