Dünyanın konuştuğu Türk... 'Bir ulusun kalbini fethetti'

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Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının enkazının altında kaldı.

Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı.

Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için ‘son videom’ diye bir video çekti.

Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem’in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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Erdem'in başına gelenler dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi Erdem'in hikayesini 'Türk genci, saatler sonra canlı çıkarılmadan önce enkazdan duygusal bir veda videosuyla bir ulusun kalbini fethediyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

'Neredeyse kesin bir ölümle karşı karşıya kalan Taha, telefonuna dokunaklı bir video çekti' diyen İngiliz gazete gencin kurtarılmasının pek çok mucizeye ilham olduğunu yazdı.

'Türk Genç Depremin Vurduğu Apartmanında 'Son Anlar'ı Filme Aldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Voice of America haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Son sözlerini söylediğine inanan bir genç için olağanüstü bir dayanıklılık ve cesaret göstererek, aldığı yaraları listeliyor, pişmanlıklarından ve hayatta kalırsa yapmayı umduğu şeylerden bahsediyor. Video sırasında mahsur kalan diğer insanların çığlıkları duyuluyor.'

YIKILAN EVE SON BAKIŞ

Uluslararası haber ajansı AP, Erdem'in ailesi ile fotoğrafını aboneleri ile paylaştı.

Söz konusu karelerde Erdem'in annesi ve babası ile yıkılan evlerine baktıkları anlar yer aldı.

Kanada merkezli Toronto Sun ise haberinde Erdem'in ailesi ile depremzedeler için kurulan çadır kentlerden birisine yerleştirildiği bilgisine yer verdi.

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Singapur merkezli CNA gencin depremden saatler sonra ailesi ve çevredekilerin yardımı ile enkazdan çıkarıldığını yazdı.