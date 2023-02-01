Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

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Dünya hafta başından beri Almanya'da yaşanan bir cinayeti konuşuyor. 24 yaşındaki Shahraban K. isimli genç kadın, 23 yaşındaki Khadidja O.'yu öldürmekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bavyera eyaletinin Ingolstadt şehrinde meydana gelen ve Bild gazetesinin ortaya çıkardığı olayın ayrıntıları ise akıllara durgunluk verecek cinsten.

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Her şey geçen yaz, Münih'te yaşayan bir güzellik ve makyaj influencer'ı olan Shahraban'ın bir başka influencer olan Khadidja'ya sahte bir hesaptan gönderdiği Instagram mesajıyla başladı.

Shahraban mesajını tanınmış rap şarkıcısı Lune adına gönderdiğini belirtiyor ve Khadidja'ya "Seni yeni şarkımızın klibinde başrolde görmeyi çok isteriz" diyordu.

Şüpheye düşen Khadidja, bu teklifi doğrudan Lune'a teyit ettirmeye karar verdi.

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Genç kadın ünlü şarkıcıya gönderdiği sesli mesajda, "Umarım mesajımı görür ve bana cevap verirsin çünkü çok ama çok tereddütteyim. Bana bunun sahte mi gerçek mi olduğunu söyleyebilirsen gerçekten harika olur" ifadelerini kullandı.

Lune kısa süre sonra Khadidja'ya dönüş yaparak "Sahte kardeşim bu. Hiç cevap verme!" dedi. Bunun üzerine Khadidja, kendisine mesaj gönderen hesabı engelledi.



Shahraban solda, Khadidja ise sağda

Ancak Shahraban'ın Khadidja'ya ulaşabilmek adına kurduğu tek plan bu değildi.

Bu olaydan bir hafta kadar sonra Shahraban'a bu kez güzellik ve bakım ürünleriyle ilgili tanımadığı bir hesaptan bir mesaj geldi.

Hesabında sık sık bu konuda paylaşımlar yaptığı için bu kez hiçbir şeyden şüphelenmeyen Khadidja, söz konusu ürünlerle ilgili olarak Shahraban ve Sheqir K.'yle buluşmaya gitti.

Bu buluşma genç kadının sonu oldu.

ORMANLIK ARAZİDE SHAHRABAN'IN ARACINDA BULUNDU

Khadidja'nın cansız bedeni, Shahraban'a ait park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda bulundu. Otomobilin Tuna Nehri kıyısında ağaçlık bir bölgede Sheqir'in yaşadığı yerin yakınında park edilmiş olması dikkat çekti.

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Vücudunda 50'den fazla bıçak yarası tespit edilen genç kadın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle tanınmayacak hale gelmişti. Bu nedenle Shahraban'ın ailesi en başta Khadidja'nın cansız bedenini kendi kızları zannetti.

Daha sonra yapılan otopside ve DNA incelemesinde, cesedin kayıp Khadidja olduğu ortaya çıktı.

Açıklamaya göre, Shahraban evden çıkarken ailesine eski eşiyle buluşmak için Ingolstadt'a gitmekte olduğunu söyledi. Ancak saatler geçip genç kadın Münih'teki evine dönmeyince telaşlanan aile aramaya çıktı.

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Shahraban'ın otomobilinin arka koltuğunda bulunan tanınmayacak haldeki cesedin başka biri olabileceğinden şüphelenmeyen aile, bir gün sonra gelen DNA analiz sonuçlarıyla büyük bir şok yaşadı.

ŞEYTANİ PLANIN AYRINTILARINI POLİS AÇIKLADI

Polisin başlattığı soruşturmanın ilk aşamalarında Khadidja'nın bir kıskançlık cinayetine kurban gittiği düşünülüyordu. Shahraban'ın sevgilisi olan Sheqir'i Khadidja'dan kıskandığı, genç kadını kazara öldürdüğü üzerinde duruluyordu.

Ancak aylar süren soruşturmanın ardından Shahraban ve Sheqir hakkındaki suçlamalar planlayarak öldürmeye çevrildi.

Alman polisinin ve hafta başında yaptığı açıklamada Shahraban'ın Khadidja'yı hedef almasının sebebinin iki kadın arasındaki fiziksel benzerlik olduğu belirtildi.

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Açıklamaya göre Shahraban'ın asıl amacı kendisini ölmüş gibi göstermekti. Bu yüzden uzun süre boyunca Instagram'da kendisine benzeyen genç kadınlar aramıştı.

Polisin Shahraban'ın cep telefonunda yaptığı incelemelerde, cinayetten bir hafta önce açtığı sahte hesaplardan kendisine benzeyen çok sayıda kadınla mesajlaştığı ortaya çıktı.

Shahraban ve Sheqir'in yaptıkları görüşmelerin ardından bu kadınların benzerliğini yeterli bulmamaları nedeniyle farklı bir "benzer" arayışına girdikleri de yetkililerin açıklamalarında vurgulandı.

Alman basını olayı "doppelgänger cinayeti" olarak isimlendirdi.

Birbirine ikiz kadar benzeyip akraba olmayan kişiler için kullanılan Almanca kökenli Doppelgänger kelimesinin birebir Türkçe karşılığı "çift-gider". "Doppelgänger" ifadesi ilk kez Alman yazar Jean Paul tarafından 1796'da yayımlanan "Siebenkäs" isimli romanda kullanıldı. Romanda baş kahraman Siebenkäs sık sık kendisine çok benzeyen arkadaşı Leibgeber'le kimlik değişiyordu. İlginçtir, Jean Paul romanda, birbirine tıpatıp benzeyen bu arkadaşlar için "doppeltgänger" kelimesini kullanıyordu. "Doppelgänger" ise Jean Paul'un aynı anda servis edilen iki yemek için bulduğu isimdi. Ne var ki kısa süre içinde bu ayrım ortadan kayboldu ve "doppelgänger" tüm ayrılmaz ikililer için kullanılır hale geldi. Kelime zaman içinde diğer dillere de sirayet etti ve günümüze kadar ulaştı.



Khadija'nın cansız bedeni nehir kenarındaki ağaçlıkta bulundu

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"OLAYLARIN BU ŞEKİLDE GELİŞMESİNİ BEKLEMİYORDUK"

Shahraban'ın bu cinayeti neden işlediğine dair ayrıntılar henüz ortaya çıkmış değil. Alman basınında yer alan haberlerde, şüphelinin ailesiyle ilgili bir sorundan kaçıp ortada kaybolmaya çalıştığı yorumları öne çıkıyor.

Shahraban ile Sheqir'in ilişkisine dair ayrıntılar da henüz açıklanmadı ancak yetkililer, iki şüphelinin sevgili olduğunu ve birlikte kaçmayı planladığını öne sürüyor.

Ingolstadt Savcısı Veronika Grieser, Bild'e yaptığı açıklamada, "Zanlının cinayet öncesinde kendisine benzeyen birçok kadınla temas kurmuş olduğu doğrulandı. Şüphelinin aile içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle ortadan kaybolmak ve kendisini ölmüş gibi göstermek istediğini varsayabiliriz" dedi.





Polis sözcüsü de "Dönüş yolunda kurban, önceden planlanmış bir gerekçeyle arabadan indirilmiş, ormanlık arazide vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle can vermiş. Daha sonra şüpheliler araçla Ingolstadt'a gelmiş. Maktulün cansız bedeni 16 Ağustos gecesi Ingolstadt'ta bulundu. Aracın içinde yatıyordu" dedi ve ekledi:

"cinayet silahı henüz tespit edilemedi ama eldeki deliller oldukça ikna edici. Kurban 50'den fazla bıçak yarasıyla öldürülmüştü ve yüzü tanınmayacak haldeydi. Bu cinayetin acımasızlıkla işlendiğine işaret ediyor. Bu çok sıra dışı bir vakaydı. Bütün soruşturma becerilerimizi ortaya koymamız gerekti. Her gün böyle bir davayla, özellikle de böyle bir sürpriz gelişmeyle karşılaşmıyoruz. Cesedi bulduğumuz gün olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk."

Alman basınındaki haberlerde Shahraban'ın Irak, Khadidja'nın Cezayir, Sheqir'in ise Kosova asıllı olduğu belirtiliyor. Ülkedeki mahremiyet yasaları gereğince ne kurbanın ne de şüphelilerin soyadları açıklanıyor.

Cuma günü tutuklanan ve henüz bir açıklama yapmayan Shahraban ve Sheqir, suçlu bulundukları takdirde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.