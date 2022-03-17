Dünyanın gözü Rus İskender’de

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RUSYA’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş uzadıkça daha yıkıcı silahlar devreye giriyor. Rus tarafı Ukrayna topraklarına 2006’da hizmete giren “İskender” füzeleri fırlatırken, Ukrayna’da Rus askeri birliklerine karşı eski model “Toçka-U” füzeleri kullanmaya başladı.

RUSYA’DAN ATILIYOR

Taktik balistik füzeler sınıfına giren “İskender”, nükleer başlık taşıma özelliğine sahip olsa da Ukrayna savaşında konvansiyonel başlıkla kullanılıyor. İki tona yakın patlayıcı içeren başlık, büyük tahribata yol açıyor. İsabet sapması 5 ila 7 metre. Füze fırlatıldıktan sonra hedefe ulaşana kadar rotası, seyir füzesi gibi ayarlanabiliyor. Maksimum 500 kilometre menzili bulunan bu füze Rusya topraklarından ateşlenerek Ukrayna’da havalimanı ve askeri tesis gibi alt yapıyı imha etmekte kullanılıyor. Kiev’e yönelik kara harekâtı yavaşlarken, kentlere yönelik saldırılarda da İskender kullanıldığına dair iddialar gündeme geliyor.

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‘YEM’ ROKETLERİ

Rusya’nın İskender füzesi kullanımıyla ilgili bir detay da Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Buna göre Rus ordusu ‘dart’ı andıran ve ‘yem’ görevi gören küçük roketleri İskender füzeleriyle birlikte fırlatıyor. Bu ‘dart’lar, düşman radarlarını ve ısıya güdümlü füzeleri şaşırtma amaçlı elektronik aygıtlara sahip. Sosyal medyada bu küçük roketlerin enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Askeri uzmanlara göre Kiev’e yönelik Rus kara harekâtı yavaşlarken Rusya uzun menzilli füzelerle saldırı düzenliyor.

TOÇKA-U YANITI

Savaşın son döneminde Ukrayna tarafı da füzeleri devreye soktu, Sovyetler’den miras kalan ve 1970’lerde geliştirilen “Toçka-U” füzelerini kullanmaya başladı. İskender füzesinden daha kısa menzili bulunan Toçka-U üç gün önce Donbas ayrılıkçıları mevzilerine karşı Donetsk şehrine atılmıştı. 120 kilometre menzilli füzede 1.5 tonluk patlayıcı başlıkla kullanılıyor. İsabet sapması 100 metreye çıkabilen Toçka-U, tahrip gücü yüksek taktik füze sınıfına giriyor.