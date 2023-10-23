Dünyanın gözü Gazze'de... Al Jazeera'dan Türkiye vurgusu: Potansiyel bir arabulucu olarak ortaya çıktı

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı kuşatma altındaki Gazze'den gelen haberlerde.

Bölgeye saldırılar 17'nci gününde de hız kesmeden devam ederken can kaybı her geçen dakika artıyor.

İsrail'in olası kara harekâtı ile bilançonun daha da korkunç bir noktaya geleceği belirtiliyor.

Bu nedenle bölgede tansiyonun düşürülmesi için pek çok ülke ve lider yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

O liderlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Türkiye'nin önemine vurgu yapan Al Jazeera dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Katar merkezli haber kanalı internet edisyonunda yayınladığı analizde 'Türkiye, Filistinliler ile İsrail arasında arabuluculuk yapabilecek benzersiz bir konuma mı sahip?' sorusuna yanıt aradı.

Haberin Devamı

'Hem Hamas hem de İsrail ile teması olan az sayıda ülkeden biri olan Türkiye, kalıcı bir barış için müzakere yapmak istiyor' diyen Al Jazeera şu değerlendirmede bulundu;

'Gazze Savaşı, Türkiye'nin sadece İsrail'in Filistin bölgesine yönelik bombardımanını sona erdirmekle kalmayıp aynı zamanda dünyanın en çözümsüz çatışmalarından birine kalıcı bir barış getirmek için potansiyel bir arabulucu olarak ortaya çıkmasına tanıklık etti.'

Erdoğan'ın daha önce Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolünün hatırlatıldığı analizde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir oyuncu olarak tanıtma ve Ankara'nın Ukrayna ile işgalcisi Rusya arasında Kiev'in tahıl ihracatı konusunda anlaşmaya varma konusunda arabuluculuk yapma başarısını tekrarlama isteğiyle ülkesinin hedefine öncülük etti' denildi.

'Türkiye'nin Hamas'la ilişkileri var ve bu da onu 2007'den bu yana Gazze'yi yöneten grup üzerinde etkisi olan az sayıdaki ülkeden biri yapıyor' diyen Al Jazeera, Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk yetkililerin Ankara'nın son Gazze ihtilafının çözümünde merkezi bir rol üstlendiğini gördüğünü ve bu avantajdan yararlandığını yazdı.

Günlerdir Gazze'yi abluka altında tutan İsrail ordusu bölgeye bomba ve füze yağdırmaya dün de devam etti. İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.

Bölgede kalıcı bir barış için Fidan'ın teklifine dikkat çeken Al Jazeera, 'Fidan Ankara'nın iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve kapsamlı bir barışın kapısını açmaya çalıştığını söyledi, Türkiye'nin garantör olabileceğini belirtti' dedi.

Haberin Devamı

Erdoğan'ın Filistin halkı tarafından sevildiğine vurgu yapılan yazıda 'Ancak Türkiye'nin kalıcı bir çözüme yönelik çabaları, her iki tarafın da anlamlı katılımı olmadan sekteye uğrayabilir' yorumuna yer verildi.