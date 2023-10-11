Dünyanın gözü Gazze'de... Al Jazeera'dan Türkiye vurgusu: Aktif rol oynayabilir

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı İsrail ve Filistin'den gelen haberlerde.

Bölgedeki çatışmalar 5'inci gününde de hız kesmeden devam ederken can kaybı her geçen dakika artıyor.

İsrail'in olası kara harekatı ile bilançonun daha da vahim bir noktaya geleceği belirtiliyor.

Bu nedenle bölgede tansiyonun düşürülmesi için ise pek çok ülke ve lider yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

O liderlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. 'Hangi uluslararası aktörler arabulucu olabilir?' sorusuna yanıt arayan Al Jazeera'dan dikkat çeken bir Türkiye vurgusu geldi.

Al Jazeera 'Hangi uluslararası aktörler arabulucu olabilir?' sorusuna yanıt aradı.

Katar Üniversitesi Körfez Çalışmaları Merkezi direktörü Profesör Mahjoob Zweiri, barış görüşmelerini konuşmak için henüz erken olduğuna vurgu yaptı ancak iki tarafın da görüşmeye hazır olduğunda arabuluculuğun mümkün olacağını savundu.

Haberin Devamı

Zweiri arabulucu olabilecek aktörler arasında Türkiye'yi de saydı.

Zweiri, barış görüşmelerinin başlaması halinde Türkiye ve Katar'ın aktif rol oynayacağına inandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bunu varsayıyorum çünkü her ikisinin de Hamas ve İsrail ile iletişimi var ve her iki tarafla da kimin konuşabileceğine bakmamız gerekiyor.

Haberde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Hamas savaşçılarına hem de İsrail silahlı kuvvetlerine şiddeti durdurma çağrısında bulundu ve arabuluculuk teklifinde bulundu' denildi.

Zweiri, Arap Birliği, Çin, Mısır, BM, Rusya ve İran'ın da olası barış görüşmelerinde aktif rol alabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hamas'ın kaçırdığı Alman kadının hayatta olduğu ortaya çıktı Haberi görüntüle

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait düzinelerce savaş uçağı, Hamas'ın saldırılarını tasarlayıp gerçekleştirdiği nokta olduğuna inanılan Gazze'deki El-Furkan mahallesinde 200'den fazla hedefi vurdu.

İsrail ordusu, bunun son 24 saat içinde bölgede düzenlenen üçüncü karşı saldırı olduğunu söylüyor.

Toplam ölü sayısı 2.100'e yükseldi; İsrail'deki ölü sayısı 1.200'e yükselirken, Gazze'deki yetkililer 900 kişinin öldüğünü söylüyor.