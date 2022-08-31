Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

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ADANİ’nin bu yükselişiyle birlikte ilk kez Asyalı bir iş insanı dünyanın en zenginleri listesinde ilk üçe girmiş oldu. Tarım ticareti, liman işletmeciliği ve kömür işleri yapan Adani, faaliyet alanlarını Hindistan Başbakanı Modi’nin inşa stratejisine paralel olarak yeşil enerji, havalimanları, veri merkezleri ve medya gibi alanlarda genişletiyor.

Hindistan’da muhalifler Adani’nin servetini bu kadar büyük bir hızla arttırmasının sebebinin Başbakan Modi ile olan yakınlığı olduğunu öne sürüyor. Bloomberg verilerine göre 16 Mart 2020’de 5.8 milyar dolar servete sahip olan Adani, varlıklarını 2 Şubat 2021’de 35.9, 7 Şubat 2022’de ise 88.5 milyar dolara yükseltti.

Şu anda 137.4 milyar dolar olan servetinin büyük kısmını, son iki yıl içinde, koronavirüs salgınının başlamasından sonra edinen Adani’nin hızlı yükselişi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye olan yakınlığı nedeniyle bazı çevrelerce şüpheli görülüyor.

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DEVLERİN SERVETİ ERİYOR

Listenin tepesinde bulunan Elon Musk’ın serveti yıl başından beri 18.9 milyar dolar erirken, iki numaradaki Jeff Bezos da 39 milyar dolar kaybetti. Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in serveti de bu yıl 20.6 milyar dolar azaldı.