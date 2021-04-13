Dünyanın en zengini... Hiç tanımadığı kadına 8 milyon dolar verdi!

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralarda yer alan ve dünyanın en zengin kadını unvanını elinde bulundurmaya devam eden MacKenzie Scott, 2019 yılında Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos'tan boşanmış; boşanma tazminatı olarak aldığı 38 milyar dolar ve Amazon hisselerinin yüzde dördünü alarak dudak uçuklatan bir servetin tek sahibi olmuştu.

MacKenzie Scott, geçtiğimiz aralık ayında sadece ABD'de aşevleri ve yardım kuruluşlarına dört ay içinde 4,2 milyar dolar bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

Servetini bağışlar için harcayan Scott, Kuzey Dakota'da bulunan 'Turtle Mountain Community College' adlı okulun müdürü olan Donna Brown'a, kendisini hiç tanımadığı halde 8 milyon dolar bağışladı. Okul bundan 50 yıl önce çocuklarını üniversiteye göndermekte zorlanan Amerika Yerlisi ailelere yardımcı olmak amacıyla kurulmuştu.

ABD'de bu amaçla kurulmuş ilk okullardan olan Turtle Mountain Community College, %92'si Amerika Yerlisi olan 500 öğrenciye sahip ve bunların çoğunluğu da 'Chippewa' kabilesinden. Okulun yöneticisi Donna Brown, 8 milyon dolarlık dev bağışla ilgili yaptığı açıklamada, bağışla ilgili elektronik postayı ilk aldığında “Okulunuza bağış yapmak isteyen potansiyel bir bağışçı var, ilgilenir misiniz?" sorusuyla karşılaştığını ve direkt olarak bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşündüğünü aktarıyor.

Daha sonra konuyu araştıran ve bağışçının MacKenzie Scott olduğunu öğrenen Brown, miktarı duyduğunda ise adeta ağzım açık kaldı diyor. Daha önce aldıkları ne yüklü bağışın 300 bin dolar olduğunu söyleyen okul yöneticisi mutluluğunu 'Gerçek olduğuna hala inanamıyorum' diyerek anlatıyor.

SCOTT'IN SERVETİ

Geçtiğimiz günlerde tekrar evlenen 50 yaşındaki Scott'un serveti Bloomberg'e göre 2020 yılında 23,6 milyar dolar artarak 60,7 milyar dolara çıktı.

Cömert zengin Scott, BBC'nin haberine göre bağışlarının çoğunu kadınların liderliğindeki hayır kurumlarına ve gıda bankalarına yaptı. Scott, Bezos ile 25 yıl evli kaldı ve 1994'te Amazon'u kurmasına yardım etti.

2019 boşandıkları sırada, Jeff Bezos, Amazon'un yüzde 16'sından fazlasına sahip olan hissesi ile dünyanın en zengin kişisiydi. Scott, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü aldı. Bu da bir boşanmada alınan en yüksek miktarlardan.

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