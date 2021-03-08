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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.03.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Dudak uçuklatan tazminat almıştı! Dünyanın en zenginlerinden... Milyarder Mackenzie Scott evlendi

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Dudak uçuklatan tazminat almıştı! Dünyanın en zenginlerinden... Milyarder Mackenzie Scott evlendi

Milyarder MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra çocuklarının okulunda bir fen bilgisi öğretmeniyle evlendi.

Milyarder MacKenzie Scott, dünyanın en zengin kadınlarından biri ve servetinin 4 milyar dolardan fazlasını bağışlamıştı. Dan Jewett ile evlendiği haberi Giving Pledge hayırseverlik web sitesinde yayınlandı.

Eski eşi Jeff Bezos yaptığı açıklamada, "Dan harika bir adam ve ikisi için de mutlu ve heyecanlıyım" dedi.  Forbes'un en son tahminine göre yaklaşık 53 milyar dolar değerinde serveti olan Scott, çoğunu bağışlama niyetinde olduğunu belirtmişti. 

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4 ay içinde 4,2 milyar dolar bağışladı

BBC'nin haberine göre bağışlarının çoğunu kadınların liderliğindeki hayır kurumlarına ve gıda bankalarına yaptı. Scott, Bezos ile 25 yıl evli kaldı ve 1994'te Amazon'u kurmasına yardım etti. 

2019 boşandıkları sırada, Jeff Bezos, Amazon'un yüzde 16'sından fazlasına sahip olan hissesi ile dünyanın en zengin kişisiydi. Scott, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü aldı. Bu da ayrılırken alınan en yüksek miktarlardan. 

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Amazon kurucusu, şirketlerinin hisse fiyatlarına göre değişen dünyanın en zengin kişisi unvanı için Tesla'nın Elon Musk'la düzenli olarak tartışıyor. Scott şu anda en zengin 22. kişi olurken, Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle en üst sırada yer alıyor.

 

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