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Dünyanın en iyi restoranı Türkiye için kapılarını açıyor

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#Deprem#Türkiye#Yardım
Dünyanın en iyi restoranı Türkiye için kapılarını açıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Birçok kez dünyanın en iyi restoranı seçilen, 3 Michelin yıldızlı Noma’nın şefi René Redzepi, Noma Kyoto’da tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı özel bir yemek organize etti.

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Dünyanın en iyi restoranı Noma’nın şefi René Redzepi, Japonya, Kyoto’da açılacak pop up restoranına ek bir öğle yemeği servisi açtı. Redzepi, buradan elde edilecek tüm gelirin de deprem yardım fonuna aktarılacağını duyurdu. Ünlü şef, Gaziantep’te çekilmiş fotoğraflarla yardım çağrısında bulundu: “Noma Kyoto’da rezervasyon yaptıramayanlar için işte ekstra bir şans. Deprem için Noma Kyoto’ya ek bir öğle yemeği servisi açmaya karar verdik. Bu yemeğin tüm geliri Türkiye ve Suriye deprem yardım fonlarına gidecek. Gaziantep, depremden en çok etkilenen illerden biri. Ziyaret ettiğim en büyülü şehir Gaziantep. İşte bu yerin ve insanlarının ne kadar inanılmaz olduğunu fotoğraflarla görmelisiniz.” Öğle yemeğinin değerinin minimum 16 bin TL olduğu öğrenildi.

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#Deprem#Türkiye#Yardım

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