Dünyanın en büyük göç krizi

BM, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de süren çatışmalardan dolayı son 10 hafta içinde yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Birleşmiş Milletler’den (BM) iki yetkili, çatışmaların devam etmesi durumunda Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’in mezarlığa dönebileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) Jens Laerke, aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 bin kişinin kaçtığını vurgulayarak, “Bunun ülkede şimdiye kadar gerçekleşmiş en yüksek sayıdaki göç” olduğunu söyledi. Rusya hava güçlerinin desteğinde Suriye rejimine bağlı kuvvetler, İdlib ve Halep civarındaki muhalif güçlere ait mevzileri ele geçirmek için Suriye’nin kuzeyine doğru ilerlerken savaştan kaçan siviller ise Türkiye sınırına yığılıyor.

280 BİN KİŞİ DAHA GÖÇ EDEBİLİR

BM yetkililerine göre çatışmalar devam ederse İdlib kent merkezi başta olmak üzere, kentsel bölgelerden 280 bin kişi daha göç edebilir. BM Mülteci Ajansı’nın Sözcüsü Andrej Mahecic, “Suriye, dünyada en büyük yerinden edilme krizine neden oldu. 5.5 milyon Suriyeli bölgede mülteci olarak yaşıyor. 6 milyondan fazla Suriyeli ise ülke içinde yerinden oldu” dedi.