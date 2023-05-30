Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tebrik#Şi Cinping
Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Pazar akşamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarışı önde götürdüğü ortaya çıkar çıkmaz, kesin sonuçlar beklenmeden başlayan tebrik yağmuru dün de sürdü. Seçim gecesi ABD’den Rusya’ya, Fransa’dan Mısır’a onlarca ülke devlet başkanı peş peşe attıkları tweet’lerle Erdoğan’ı kutlarken, dün de dünyanın dört bir yanından yeni mesajlar geldi.

Haberin Devamı

- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet medyasından yayınladığı mesajlaCumhurbaşkanı Erdoğan’ı başarısından dolayı tebrik ederek “iki ülkenin stratejik işbirliği ilişkisini ilerletmek ve karşılıklı anlayış ve desteği teşvik etmek için Erdoğan ile çalışmaya hazır olduğunu” söyledi.

- Yunanistan seçim hükümeti Başbakanı Ioannis Sarmas seçimlerin ardından “Türk halkına barış ve refah” diledi. 25 Haziran seçimlerinde tekrar iktidara gelmesi beklenen eski Başbakan Kiriakos Miçotakis ise, “Türkiye’deki depremler sonrası ikili ilişkilerde yaşanan düzelmenin devam etmesi” temennisinde bulundu.

- Twitter’dan yaptığı paylaşımda Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “İkili ilişkilerimizin ve küresel meselelerdeki işbirliğimizin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğinden eminim” dedi.

Haberin Devamı

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonda tebrik ettiğini kaydederek “Görüşmemizde tahıl girişiminin sürdürülmesinde kendisinin kişisel rolüne dikkat çektim” ifadelerini kullandı.

- Afganistan’ı yöneten Taliban’ın başbakanı Molla Akhund, “Yüce Allah’a, Türkiye’ye daha fazla güç, istikrar ve dine hizmet imkânı vermesi için dua ettiğini” söyledi.

- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, “İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini” belirtti.

Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları

- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, “Türkiye ile ikili ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmek için Erdoğan yönetimiyle çalışmayı beklediğini” kaydetti.

Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları

 

BM’DEN KUTLAMA

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeniden seçilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiğini söyledi. BM ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi umduklarını kaydetti. Erdoğan ve Guterres, Ukrayna savaşı yüzünden yaşanan gıda fiyatı artışına çözüm için tahıl ticaretinin sürmesi için Rusya’yı ikna etmişti. BM ve Türkiye arabuluculuğunda oluşturulan koridordan Ukrayna tahılı dünyaya taşınmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tebrik#Şi Cinping

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık