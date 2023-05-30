Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları

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- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet medyasından yayınladığı mesajlaCumhurbaşkanı Erdoğan’ı başarısından dolayı tebrik ederek “iki ülkenin stratejik işbirliği ilişkisini ilerletmek ve karşılıklı anlayış ve desteği teşvik etmek için Erdoğan ile çalışmaya hazır olduğunu” söyledi.

- Yunanistan seçim hükümeti Başbakanı Ioannis Sarmas seçimlerin ardından “Türk halkına barış ve refah” diledi. 25 Haziran seçimlerinde tekrar iktidara gelmesi beklenen eski Başbakan Kiriakos Miçotakis ise, “Türkiye’deki depremler sonrası ikili ilişkilerde yaşanan düzelmenin devam etmesi” temennisinde bulundu.

- Twitter’dan yaptığı paylaşımda Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “İkili ilişkilerimizin ve küresel meselelerdeki işbirliğimizin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğinden eminim” dedi.

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- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonda tebrik ettiğini kaydederek “Görüşmemizde tahıl girişiminin sürdürülmesinde kendisinin kişisel rolüne dikkat çektim” ifadelerini kullandı.

- Afganistan’ı yöneten Taliban’ın başbakanı Molla Akhund, “Yüce Allah’a, Türkiye’ye daha fazla güç, istikrar ve dine hizmet imkânı vermesi için dua ettiğini” söyledi.

- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, “İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini” belirtti.

- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, “Türkiye ile ikili ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmek için Erdoğan yönetimiyle çalışmayı beklediğini” kaydetti.

BM’DEN KUTLAMA

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeniden seçilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiğini söyledi. BM ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi umduklarını kaydetti. Erdoğan ve Guterres, Ukrayna savaşı yüzünden yaşanan gıda fiyatı artışına çözüm için tahıl ticaretinin sürmesi için Rusya’yı ikna etmişti. BM ve Türkiye arabuluculuğunda oluşturulan koridordan Ukrayna tahılı dünyaya taşınmaya devam ediyor.