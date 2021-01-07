Dünyanın dehşetle izlediği anları Türkler anlattı: 'En çok sivil huzursuzluktan korktum'

THY'nin Washington-İstanbul seferini yapan tarifeli uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Yolcular, pasaport kontrolünden geçerek bagajlarını teslim aldı.

Washington'da yaşayan yolculardan elektrik mühendisi Ahmet Çuhadaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylardan eşi ve oğluyla evde bulundukları sırada haberlerinin olduğunu ve siren sesleri duyduklarını belirtti.

Çuhadaroğlu, o sırada cep telefonlarına kısa mesajla uyarılar geldiğini kaydederek, "Belediye başkanının şehrin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini okuduk, sabah altıya kadar. Daha sonra oğlum tarafından önceden biletimiz olduğu için yola çıktık. Yollar son derece boşalmıştı. Biz yasak başlamadan gittik. Havalimanında herhangi bir olay yaşamadık." dedi.

ABD'lilerin olaylar nedeniyle çok heyecanlandıklarını ifade eden Çuhadaroğlu, "Bundan 4 ay önce gittiğimde de protestolar sırasında esnaf bayağı korkmuştu. Uçuşta bir problem yaşamadan ülkemize sağ salim döndük." diye konuştu.

Yolculardan Mustafa Yılmaz, uçaktayken telefonlarına dikkatli olmaları konusunda bazı mesajlar düştüğünü söyledi.

Yılmaz, "Çok fazla olay yaşamadım ama o tansiyonu görmüş oldum. Dışarda çok sayıda polis de vardı. Olaylar denk gelmesin diye dua da ettik. Neticesinde insanız... Ama bir sıkıntı yaşamadan ülkemize vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Washington'dan gelen Aziz Aksu, uçağa binmeden 4-5 saat önce Trump taraftarlarının başkentteki kongreyi bastığını duyduğunu belirtti.

Aksu, gece için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsatarak "Havalimanı şehir dışında olduğu için bir problem olmadı çok şükür. Washington'da bazı olaylar oldu. Herhangi bir endişe duymadık. Sonunda vardık." dedi.

Eşi Evren Kırdar Aksu da Washington'a yarım saat uzaklıkta oturduklarını, olayları bizzat yaşamadıklarını kaydederek, "Yakın olsak endişelenebilirdim." ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANINA GİDERKEN ÇOK FAZLA POLİS GÖRDÜM"

ABD vatandaşı Leigh Byrd da kızını ziyaret için İstanbul’a geldiğini söyledi.

ABD'de seçim sonuçlarından mutlu olmayan insanların bazı gösteriler yaptıklarını ifade eden Byrd, "Önce her şey iyiydi. Barışçıl bir ortam vardı. Daha sonra bu ortam olmadı. Havalimanına giderken çok fazla polis olduğunu gördüm ve havalimanına vardığımda da öyleydi." diye konuştu.

Kendisini en fazla korkutan şeyin şehrin dört bir yanındaki sivil huzursuzluk olduğunu dile getiren Byrd, "Bunun olacağını aslında biliyorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu değildi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump, ABD Kongresi'nin Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından, seçim sonuçlarını kabul etmese de "düzenli bir geçiş süreci" taahhüdünde bulunmuştu.