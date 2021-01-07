ABD’de neler oluyor? İşte ABD’de yaşanan olaylarda son gelişmeler

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi.



Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.



Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı



Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi



Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.



Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi



Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.



Trump'tan destekçilerine "itidal" çağrısı



ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin." ifadelerini kullandı.



Trump, Ulusal Muhafızlara, "Kongre binası önündeki olaylara müdahale edin" talimatı verdi

ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.



ABD'de Kongre binasındaki olaylarda çok sayıda polis yaralandı



ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada çok sayıda polisin yaralandığı bildirildi.



CNN televizyonuna açıklama yapan güvenlik kaynakları, Kongre binasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda polis memurunun yaralandığını açıkladı.



Trump destekçileri binayı boşaltırken polisle arbede yaşandı



Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından Kongre binası boşaltılırken, bina dışında polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.



Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı



ABD'nin başkenti Washington'da Kongredeki olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasak, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar (TSİ ile 02.00-14.00) uygulanacak.



Kongre binasında güvenlik sağlandı



ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.



ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.



ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.



Baskın nedeniyle askıya alınan Kongre oturumunun tekrar başlayıp başlamayacağı ise henüz kesinleşmedi.

ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.



Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.



Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı



ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kaldı.



ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.



İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti.



Çıkan yangında başkentteki tüm kamu binaları yanarak yok olurken, yağmur Kongre binasını kül olmaktan kurtarmıştı.

Yangın en çok binanın ahşap döşemelerle kaplı ve Kongre Kütüphanesine ait kitapların, el yazmalarının bulunduğu Senato kanadına hasar vermişti. Alevler, Senato salonunun görkemli mermer sütunlarını kirece çevirmişti.



Dönemin Başkanı James Madison, Kongrenin geçici olarak Blodgett's Oteli'nde toplanmasına karar verdi.



Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan devam etti.



Ardından Kongre, 1819'da "Tuğla Capitol" adı verilen tuğladan yapılan bir binada geçici olarak ikamet etti.

Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski Senato ve Temsilciler Meclisi salonları yeniden inşa edildi ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti.



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