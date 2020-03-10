Dünyada HIV’den kurtulan ikinci kişi kimliğini açıkladı

New York Times’da yayınlanan habere göre 2019’un Mart ayında bilim insanlarının kamuoyuna ‘Londra Hastası’ olarak tanıttığı, AIDS’e neden olan HIV'den gördüğü tedaviyle tamamen kurtulan ikinci kişi kimliğini açıkladı. Londra’da yaşayan Adam Castillejo, ‘Londra Hastası’nın kendisi olduğunu belirtti, umut elçisi olmak istediğini söyledi.

Tedavi sürecinde doktorlar Castillejo’nun bağışıklık sistemini virüse dirençli bir sistemle değiştirmeyi başarmıştı. Tedavisi yaklaşık 10 yıl süren Castillejo, "Şu an içinde bulunduğum durum eşsiz, umut elçisi olmak istiyorum” dedi.

Kimliğini açıklamadan önce bu duruma hazır olup olmadığını anlamak için çalışmalar yaptığını söyleyen Castillejo, öncelikle bir Twitter hesabı açtığını, ardından hikâyesini anlatmak için doğru zamana karar verdiğini söyledi.

New York Times’a konuşan Castillejo, "İnsanların benim seçilmiş olduğumu düşünmelerini istemiyorum, muhtemelen doğru zamanda, doğru yerdeydim, hepsi bu" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Ravindra Gupta’nın liderliğinde bir araştırma raporuyla 2019 yılında dünyaya ‘Londra Hastası’ olarak duyurulan Adam Castillejo’ya 2012 yılında ilk olarak kanser (Hodgkin Lenfoma) teşhisi kondu. Castillejo aynı zaman HIV taşıyıcısı olduğu için HIV taşıyıcısı kanser hastalarına uygulanan tedaviye başladı. Doktorlar öncelikle kanser hastalığını iyileştirmek istedikleri için ilik nakline yöneldi.

CCR5-DELTA 32 OLARAK BİLİNEN GENETİK MUTASYON

Castillejo’ya kök hücre nakleden doktorlar, iliği uygun olan donörde bulunan Delta 32 adlı önemli bir mutasyonun HIV bulaşmasını engellediğini ifade etti. Bu donörden yapılan nakil, hem kanseri, hem de HIV’i tedavi etme olasılığını içeriyordu. HIV’i tamamen iyileştirme olasılığı aralarında Dr. Gupta’nın da olduğu birçok doktoru heyecanlandırdı ve Castillejo’nun durumu yakından takip edilmeye başlandı.

13 Mayıs 2016’da Castillejo’ya son kök hücre tedavisi uygulandı. Tedavinin ardından Dr. Ravindra Gupta, bu yöntemin Castillejo için 'son şans' olduğunu belirtmişti. Benzer bir yöntem, Timothy Ray Brown’ın tedavisinde de kullanılmıştı. Tedavi sonuç verdi ve Castillejo’un hem kanseri, hem de HIV’i yendi. Uygulanan yöntemin etkili olmasına rağmen çeşitli riskler sebebiyle HIV'in yaygın tedavisinde pratik bir seçenek olmadığı da belirtildi.