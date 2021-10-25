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Dünya şokta: Madalyalı atlet Alex Quiñónez, sokak ortasında vurularak öldürüldü!

#Alex Quiñónez#Ekvador#Silahlı Saldırı
Dünya şokta: Madalyalı atlet Alex Quiñónez, sokak ortasında vurularak öldürüldü

Dünya, uluslararası arenada büyük başarılar elde etmiş sporcuların üst üste gelen öldürülme haberleriyle sarsılmış durumda. Kenyalı uzun mesafe koşucusu Agnes Tirop'tan sonra Ekvadorlu atlet Alex Quiñónez de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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İki yıl önce Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede Ekvador’u temsil edip bronz madalyayı kazanan Alex Quiñónez ve yanında bulunan ismi açıklanmayan başka bir kişinin cuma gecesi Guayaquil'deki bir alışveriş merkezinin önünde bir silahlı saldırıya kurban gittiği bildirildi.

Ekvador spor bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir sporcuyu, bize hayaller kurduran, bizi heyecanlandıran bir insanı kaybettik. Ulusal Polis olay yerinde ve yetkililer ilgili soruşturmaları yürütüyor. Sonsuza dek tüm Ekvadorluların kalbinde kalacak.” dedikten sonra sporcuya hitaben “Bizi büyük hayaller kurmaya davet ettiğin, bize verdiğin sonsuz sevinçlerle Ekvador atletizminde büyük bir miras bırakıyorsun.” cümleleriyle başka bir tweet daha paylaştı.

Dünya şokta: Madalyalı atlet Alex Quiñónez, sokak ortasında vurularak öldürüldü

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Quiñónez’in cenaze töreni pazar günü Esmeraldas’taki Folke Anderson futbol stadyumunda düzenlenecek.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da attığı bir tweet ile “Baba, oğul, spora damgasını vuran büyük bir sprinter olan Alex Quiñónez’in acı verici kaybı için çok üzgünüz. Sevdiklerinize en içten taziyetlerimizi sunarız. Huzur içinde yatsın. Ekvadorluların canını alanlar cezasız kalmayacak. Kuvvetli hareket edeceğiz” dedi.

Ülkenin Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada sporcunun ölümünün etrafındaki delillerin “henüz açıklığa kavuşturulmadığını” söylendi.

Dünya şokta: Madalyalı atlet Alex Quiñónez, sokak ortasında vurularak öldürüldü
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Quiñónez’in bronz madalyası, onu atletizmde küresel bir madalya kazanan ilk Ekvadorlu atlet yapmıştı. Bu yılki Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanmış ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen 'yerini belirtme' kurallarını ihlal ettiği için katılımı askıya alınmıştı.

Koşucunun ölüm haberi, Kenyalı uzun mesafe koşucusu Agnes Tirop’un cenazesiyle aynı gün ortaya çıktı.

2019’da 10.000 metrede Doha'da bronz madalya kazanan Tirop bu ayın başlarında öldürülmüştü.

Bu şampiyonalarda Quiñonez’in arkasında dördüncü olan İngiliz Adam Gemili, sporcu için Twitter’dan başsağlığı diledi: “Atletizm dünyası için kesinlikle korkunç birkaç hafta. Hem Agnes hem de Alex, huzur içinde yatsınlar.”

Ekvador Devlet Başkanı Lasso, geçtiğimiz pazartesi günü, uyuşturucu kaçakçılığı ve Ekvador’da artmakta olan bir dizi başka suçla mücadele amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkenin Guayaquil’in başkenti olduğu Guayas eyaletinde cinayetler 2021’de yaklaşık %70 artarak 650’ye ulaştı.

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