Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünya şimdi de Langya virüsünü konuşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Koronavirüs#Langya#Virüs
Dünya şimdi de Langya virüsünü konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Dünya henüz koronavirüs salgınını tam olarak atlatamamışken, bilim insanları şimdi de Çin’in doğusunda Langya (LayV) virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Koronavirüsün de ilk defa ortaya çıktığı Çin’in doğusundaki Henan ve Shandong bölgelerinde 35 kişide tespit edilen virüs nedeniyle henüz can kaybı olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar virüsün farelerden insanlara bulaşmış olabileceği görüşünde. İnsanlar arasında yayıldığına ilişkin henüz bir kanıt bulunmayan virüs, ateş, öksürük, iştah kaybı ve yorgunluk semptomlarıyla kendini gösteriyor.

İNSANDAN İNSANA GEÇİYOR MU

Virüsle ilgili akademik New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk insan vakasının 2019’da tespit edildiği belirtilirken, virüsün en çok kır farelerinde görüldüğü, daha önce köpekler ve keçilerde de bulunduğu aktarıldı. Çalışmada söz konusu 35 vakanın çoğunu çiftçilerin oluşturduğu, bazı vakalarınsa fabrika işçileri olduğu belirtildi. 35 vakanın yakın 15 temaslı aile üyesi arasında yapılan tetkikler sonucunda virüsün insandan insana bulaştığına dair bir veri elde edilmediği ancak örneklem grubunun kesin bir yargıda bulunmak için fazla sınırlı olduğu belirtildi. Araştırma ekibinden Duke-NUS Tıp Fakültesi mensubu Prof. Wang Linfa da, Langya vakalarının şu ana kadar “ölümcül ve çok ciddi” olmadığını ve “paniğe yol açacak bir durum bulunmadığını” ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Langya#Virüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs