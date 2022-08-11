Dünya şimdi de Langya virüsünü konuşuyor

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Koronavirüsün de ilk defa ortaya çıktığı Çin’in doğusundaki Henan ve Shandong bölgelerinde 35 kişide tespit edilen virüs nedeniyle henüz can kaybı olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar virüsün farelerden insanlara bulaşmış olabileceği görüşünde. İnsanlar arasında yayıldığına ilişkin henüz bir kanıt bulunmayan virüs, ateş, öksürük, iştah kaybı ve yorgunluk semptomlarıyla kendini gösteriyor.

İNSANDAN İNSANA GEÇİYOR MU

Virüsle ilgili akademik New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk insan vakasının 2019’da tespit edildiği belirtilirken, virüsün en çok kır farelerinde görüldüğü, daha önce köpekler ve keçilerde de bulunduğu aktarıldı. Çalışmada söz konusu 35 vakanın çoğunu çiftçilerin oluşturduğu, bazı vakalarınsa fabrika işçileri olduğu belirtildi. 35 vakanın yakın 15 temaslı aile üyesi arasında yapılan tetkikler sonucunda virüsün insandan insana bulaştığına dair bir veri elde edilmediği ancak örneklem grubunun kesin bir yargıda bulunmak için fazla sınırlı olduğu belirtildi. Araştırma ekibinden Duke-NUS Tıp Fakültesi mensubu Prof. Wang Linfa da, Langya vakalarının şu ana kadar “ölümcül ve çok ciddi” olmadığını ve “paniğe yol açacak bir durum bulunmadığını” ifade etti.