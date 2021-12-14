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Dünya pişman eden satışı konuşuyor... Yanlış tuşa bastı, yüz binlerce dolar kaybetti!

#Nft#Bored Ape#Satış
Dünya pişman eden satışı konuşuyor... Yanlış tuşa bastı, yüz binlerce dolar kaybetti

Son günlerde giderek popülerleşen NFT piyasası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'yanlış' satış vakasını konuşuyor. 300 bin dolarlık satış yapmaya çalışırken yaptığı kritik bir hata nedeniyle yüz binlerce dolar kaybeden bir kullanıcı pişman olsa da kaybını karşılamasının yolu maalesef yok...

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Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen NFT (Non-Fungible Tokens) yani takas edilemez jetonlar dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiriyor. NFT’ler, dijital sanat ve koleksiyon öğeleri satın almanın ve satmanın bir yolu olarak son günlerde büyük bir popülerlik kazandı.

Bir kısmının Jimmy Fallon ve DJ Khaled gibi ünlü isimlere ait olduğu bilinen Bored Ape Yacht Club NFT'leri ise her biri kürk tipi, yüz ifadesi, giyim ve aksesuar gibi farklı özelliklere sahip ve nadirlik derecelerine göre sıralanan yaklaşık 10 bin maymundan oluşan dijital sanat eserlerinden oluşuyor. 

Steph Curry ve Post Malone, projeden bir NFT'ye sahip olan ve bunu sosyal medya profil fotoğrafları olarak kullanan diğer ünlü meraklılarından bazıları.

Maymunlar, her birini benzersiz kılmak için özelliklerini karıştıran ve eşleştiren bir bilgisayar koduyla programlı olarak oluşturuluyor. 

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Dünya pişman eden satışı konuşuyor... Yanlış tuşa bastı, yüz binlerce dolar kaybetti
Bored Ape NFT'leri böyle görünüyor

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ABD basınında yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarında Maxnaut kullanıcı adıyla tanımlanan bir satıcı, cumartesi günü 3.547 numaralı BoredApe NFT'sini 75 Ethereum (ETH) fiyatıyla listelemek isterken yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla yaklaşık 0.75ETH'ye sattı.

Maxnaut listeyi iptal edemeden, NFT'nin, Ethereum ağının işlemi hızlı bir şekilde işlemesi için 8 ETH ücret ödeyen bir bot hesabı tarafından kapatıldığı bildirildi. NFT daha sonra hemen 248.000 $ olarak listelendi.

Maxnaut, “Parmağım tuşa tıkladığı anda hatayı gördüm, ancak bir bot hesap 8 ETH (34.000 $)  üzerinde bir işlem gönderdi, bu yüzden iptal'e tıklayamadan anında kapandı ve böylece 250 bin dolar uçup gitti." şeklinde konuştu.

Bored Ape Yacht Club projesinin mevcut taban fiyatı, (bir alıcının ortak özelliklere sahip bir maymun için ödeyeceği maliyet) yaklaşık 54 ETH (204.813 $).

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Geleneksel finans piyasalarında bu tür klavye hataları 'şişman parmak' olarak tanımlanıyor ve bankalar durumu meşru bulursa hızla tersine çeviriyor. Ancak kripto piyasalarında bu tür hataları düzeltmenin genellikle bir yolu bulunmuyor.

2014 yılında Tokyo borsasında yaşanan şişman parmak hatası aralarında Toyota'nın da olduğu şirketlere çökme tehlikesi yaşatmıştı. 617 milyar dolarlık bu hata son anda önlenmişti.

Dünya pişman eden satışı konuşuyor... Yanlış tuşa bastı, yüz binlerce dolar kaybetti

 

 

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