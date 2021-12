Dünya pişman eden satışı konuşuyor... Yanlış tuşa bastı, yüz binlerce dolar kaybetti!

Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen NFT (Non-Fungible Tokens) yani takas edilemez jetonlar dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiriyor. NFT’ler, dijital sanat ve koleksiyon öğeleri satın almanın ve satmanın bir yolu olarak son günlerde büyük bir popülerlik kazandı.

Bir kısmının Jimmy Fallon ve DJ Khaled gibi ünlü isimlere ait olduğu bilinen Bored Ape Yacht Club NFT'leri ise her biri kürk tipi, yüz ifadesi, giyim ve aksesuar gibi farklı özelliklere sahip ve nadirlik derecelerine göre sıralanan yaklaşık 10 bin maymundan oluşan dijital sanat eserlerinden oluşuyor.

Steph Curry ve Post Malone, projeden bir NFT'ye sahip olan ve bunu sosyal medya profil fotoğrafları olarak kullanan diğer ünlü meraklılarından bazıları.

Maymunlar, her birini benzersiz kılmak için özelliklerini karıştıran ve eşleştiren bir bilgisayar koduyla programlı olarak oluşturuluyor.

ABD basınında yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarında Maxnaut kullanıcı adıyla tanımlanan bir satıcı, cumartesi günü 3.547 numaralı BoredApe NFT'sini 75 Ethereum (ETH) fiyatıyla listelemek isterken yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla yaklaşık 0.75ETH'ye sattı.

Maxnaut listeyi iptal edemeden, NFT'nin, Ethereum ağının işlemi hızlı bir şekilde işlemesi için 8 ETH ücret ödeyen bir bot hesabı tarafından kapatıldığı bildirildi. NFT daha sonra hemen 248.000 $ olarak listelendi.

