Dünya liderleri Londra’ya akın etti

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Kraliçe 2. Elizabeth’in dün düzenlenen cenaze töreni için dünya liderleri başkent Londra’ya akın etti. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill ‘Canavar’ lakaplı özel başkanlık makam otomobili ile törenin düzenlendiği Westminster Manastırı’na gelirken, diğer liderler otobüsler ile bölgeye ulaştı. Biden çiftinin otomobiline 5 araç eşlik etti. Cenaze töreninde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

MACRON’DAN MESAJ

Biden çifti, manastırdaki törende Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda’nın ardında önden 14 sıra geride yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte ile birlikte törene katıldı.

JAPONYA’DAN BİR İLK

Japonya’da 2019’da tahta çıkan İmparator Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako törene katıldı. Bu, İmparator ve İmparatoriçe’nin taşıdıkları sıfatla ilk yurt dışı gezileri oldu. Ziyaret, Japonya İmparatoru’nun cenazelere katılımının nadiren görülmesi geleneğinden ayrılığa işaret etti.

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KRALLAR, KRALİÇELER

Avrupa’da ise kraliyet akraba bağlarının yaygınlığında ötürü törene çeşitli monarşilerin yaygın katılımı sürpriz olmadı. Katılımcılar arasında Norveç Kralı 5’nci Harald, Monaco Prensi 2’nci Albert, Hollanda Kralı Willem-Alexander, İsveç Kralı Carl 16’ncı Gustaf ve Belçika Kralı Philippe, Danimarka Kraliçesi 2’nci Margrethe, İspanya Kralı 6’ncı Felipe yer aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman cenaze törenine davet edilse de katılmadı.

AB DE TEMSİL EDİLDİ

İngiltere’de Avrupa Birliği’ni (AB), Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel temsil etti. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol törene katılan diğer liderlerdi. Çin Halk Cumhuriyeti’ni Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan temsil etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’in eşi Olena Zelenska da cenaze töreninde hazır bulundu.

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‘CANAVAR’ TRAFİĞE TAKILDI

Londra’da Kraliçe’nin cenazesine ulaşmaya çalışan ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Canavar’ lakaplı özel makam aracı trafikte durma noktasına geldi. İsmini vermeden gazeteye konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, Başkan Biden’ın bilinçli olarak törende ‘düşük profil’ sergilediğini söyleyerek, ABD yönetiminin ön plana çıkmamasının, İngiltere’ye saygı ile ilgili olduğunu belirtti. Biden dışındaki liderlerden cenaze töreninin yapıldığı Westminster Katedrali’ne otobüsle gelmeleri istendi.

MİLLETLER TOPLULUĞU LİDERLERİ DE KATILDI

Kraliçe Elizabeth’in devlet başkanı olduğu ülkelerden de çok sayıda lider geldi. Bunlar arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yer aldı. Kraliçe’nin sembolik başkanı olduğu 56 uluslu eski Birleşik Krallık kolonilerinin oluşturduğu Milletler Topluluğu’ndaki diğer ülkelerden de siyasi liderler törene katıldı. Törende Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ve Fiji Başbakanı Frank Bainimarama yer aldı. Öte yandan Kuzey İrlanda sorununun yol açtığı gerilimi aşmak için Kraliçe’nin 2011 yılında İrlanda Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretinden ötürü saygı duruşunda bulunmak üzere İrlanda Başbakanı Micheal Martin de törene katıldı.