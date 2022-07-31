Dünya İtalya'dan gelen görüntüler ile sarsıldı... Güpegündüz dövülerek öldürüldü!

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İtalya'da Nijeryalı bir göçmenin bir İtalyan tarafından sokak ortasında dövülerek öldürülmesi ve çevredekilerin olayı izlemekle yetinmesi infial yarattı.

Civitanova Marche kasabasında geçen Cuma günü yaşanan olayda, sokak satıcılığı yaparak geçinen 39 yaşındaki Nijeryalı Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo’nun saldırısına uğradı.

Koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu’ya önce bu değnekle saldıran Ferlazzo, ardından da yere yatırarak darp ettiği adamı öldürdü.

Ogorchukwu’yu öldürdükten sonra cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başlayan Ferlazzo, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Saldırgan ilk ifadesinde, Ogorchukwu’ya kız arkadaşına laf attığı için saldırdığını öne sürse de incelemeler bu iddiayı doğrulamadı. Basındaki haberlere göre Ogorchukwu, “ısrarla” bir şeyler satmak isteyince Ferlazzo’nun saldırısına uğradı.

Yaklaşık 4 dakika süren saldırı boyunca çevredekilerin müdahalede bulunmadığı ve olayın videosunu çekmekle yetindiği iddiası da cinayetin kendisi kadar tepki çekti.

Ülkenin en büyük partilerinden, merkez soldaki Demokratik Parti lideri ve eski başbakan Enrico Letta, vahşi cinayetin ve çevredekilerin kayıtsızlığının dehşet verici olduğunu söyledi. Aynı partiden milletvekili Debora Serrachiani de “Alika Ogorchukwu’yu öldüren önce ırkçılık sonra da kayıtsızlık oldu” dedi.

İTALYAN BASININDA ALİKA CİNAYETİ

Basında da hem cinayetin ırkçı saiklerle işlendiği görüşü hem de etraftakilerin kayıtsızlığının öne çıkarıldığı haberler yer aldı.

Haberlerde, 25 Eylül’de yapılacak erken seçimler öncesinde aşırı sağcı partilerin göçmen karşıtlığını kampanya malzemesi olarak kullandığına da vurgu yapıldı.

Gazeteler, 2018’deki genel seçimlerden birkaç hafta önce yine Marche bölgesinde bir İtalyan’ın düzenlediği ırkçı saldırıyı da hatırlattı. Şubat 2018’de, Luca Traini isimli İtalyan sokakta gördüğü Afrika kökenli 6 kişiyi silahla vurarak yaralamıştı. Faşist selamı veren, evinde Nazi simgeleri bulunan Luca Traini’nin önceki yıl aşırı sağcı Lig partisinden yerel seçimlerde aday olduğu ortaya çıkmıştı.

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Geçen Cuma günü Civitanova Marche’de işlenen cinayet sonrası, göçmen karşıtlığını seçim kampanyasında kullanan Lig ve İtalya’nın Kardeşleri partilerine tepki göstermeleri çağrıları geldi. Lig lideri Matteo Salvini ile İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, göçmenleri güvenlik sorunlarıyla özdeşleştirerek nefret atmosferi yarattıkları gerekçesiyle eleştiri aldı.

Bu çağrılara katılan tanınmış televizyon sunucusu Corrado Formigli, “Civitanova Marche’de engelli bir Nijeryalı, bir İtalyan tarafından dövülerek öldürüldü. Matteo Salvini ve Giorgia Meloni’den kınama paylaşımları bekliyoruz” dedi.

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'BUNUN IRKÇILIK İLE HİÇ ALAKASI YOK'

Salvini ve Meloni ise sosyal medya paylaşımlarında katilin cezasını çekmesi gerektiğini söyledi. Salvini buna ek olarak, “güvenliğin yeniden bir hak olması gerekiyor” dedi.

Salvini ve Meloni’ye yakın sağ çizgideki gazetelerden Libero da bugün, olayın ırkçılıkla ilgili olmadığını, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu savunan bir manşetle çıktı. Libero, “Sol, Salvini ve Meloni’yi ırkçılıkla suçlamak için bu olaydan faydalanıyor ama bunun ırkçılıkla hiç ilgisi yok” diye yazdı.

Marche bölgesinde göçmenlerle çalışan bir vakfın kurucusu olan din adamı Don Vinicio Albanesi ise, La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide bölgede karşılaştıkları ırkçılığı şöyle anlattı:

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“Bu bölgede yabancılar, siyahlar, ancak iş gücüne ihtiyaç varsa kabul ediliyor. Beyaz ve yerel halktan olmayanları hor gören bir köy kültüründe takılıp kaldık. Siyah bir rahip ayin yönettiğinde bile bana gelip şikayet edenler var."