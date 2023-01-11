Dünya için iyi haber: Ozon deliği kapanıyor

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Birleşmiş Milletler Çevre Programı öncülüğünde her dört yılda bir yayımlanan ve Montreal Protokolü’ndeki gelişmelerin ele alındığı rapora göre, atılan adımlar ozon tabakasına insan eliyle verilen zararın geri döndürülebilir noktaya getirildiğini ortaya koydu.

1 DERECELİK KORUMA

Dünya Meteoroloji Örgütü, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi ve Avrupa Komisyonu tarafından 30 ülkeden yaklaşık 230 biliminsanının katkılarıyla yayımlanan rapora göre, ozon tabakasının 2040 yılında delik ortaya çıkmadan önceki 1980 değerlerine dönmesi ve aynı durumun Antarktika’da 2066, Kuzey Kutbu’nda ise 2045 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Ozon tabakasındaki deliğin küçülmesi sayesinde Dünya’nın küresel ısınmasının 0.5-1C’lik bir oranda önlenmesi öngörülüyor.

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1987’DE İMZALANDI

İlk kez 1985 yılında Antarktika üzerinde ozon tabakasında oluşan deliğin tespiti üzerine, 1987 yılında BM çatısı altında imzalanan Montreal Protokolü ile ozon tabakasının incelmesinden sorumlu çok sayıda maddenin üretimini aşamalı olarak durdurarak ozon tabakasının korunması amaçlanmıştı. Türkiye, protokole 1991 yılında dahil olmuştu.