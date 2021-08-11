Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 540 milyon dozu geçti.



Çin 1 milyar 810 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 519 milyon 80 bin ile Hindistan, 352 milyon 550 bin ile ABD, 155 milyon 430 bin ile Brezilya, 105 milyon 680 bin ile Japonya, 95 milyon 800 bin ile Almanya, 86 milyon 780 bin ile İngiltere, izledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 80 milyon 44 bin 414 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 42 milyon 857 bin 833 kişiye ilk doz, 31 milyon 37 bin 223 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 204 milyon 966 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 330 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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