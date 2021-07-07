Dünya genelinde bin şirket hedef alındı: Siber korsanlar 70 milyon $ istedi

KÜRESEL bilişim hizmetleri dünyasında yeni bir siber saldırı, başta ABD’dekiler olmak üzere çok sayıda şirketin faaliyetine darbe vurdu. Siber saldırıları Rusya bağlantılı “REvil” adlı fidye yazılım şebekesi üstlendi. Geçen ay sonunda rapor edilen siber saldırıların ardından fidye yazılım şebekesi, firmaların bilgilerine tekrar erişebilmesi için 70 milyon dolar (606 milyon TL) değerinde bitcoin talep etti.

‘MUTLU BLOG’DA DUYURU

Şebeke, “Happy Blog” (Mutlu Blog) adlı web sitesinde fidye talebini yayımlayarak, talebi kabul edilirse “bir saatten az bir süre içerisinde şirketlerin verilerine yeniden erişebileceğini” duyurdu. Slovakya merkezli ünlü bilişim güvenlik şirketi ESET’in güvenlik araştırmaları raporuna göre 10’dan fazla ülkenin siber saldırıdan etkilendi.

AVRUPA DA HEDEF OLDU

Kurbanlar arasındaki İsveçli market zinciri Coop, 800 mağazasının çoğunu yazarkasa yazılım tedarikçileri çalışamadığı için geçen hafta sonu kapattı. Alman haber ajansı dpa’nın bildirdiğine göre, Almanya’da ismi açıklanmayan bir bilgi teknolojileri (BT) hizmetleri şirketi, yetkililere birkaç bin müşterisinin güvenliğinin ihlal edildiğini söyledi. Rapor edilen kurbanlar arasında Hollandalı BT hizmetleri şirketi VelzArt ve Hoppenbrouwer Techniek de yer aldı.

200 ABD ŞİRKETİ

ABD şirketlerinin, 26 Haziran’da geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirilmişti. Siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıklamıştı. Güvenlik şirketi, dünya genelinde de binden fazla firmanın siber saldırıdan etkilendiğini aktardı. Saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya’yı hedef aldığını belirten Huntress Labs, siber saldırıyı Rusya bağlantılı “REvil” adlı fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

‘TEK DARBEDE BİRÇOK KURBAN HEDEF ALINDI’

AFP’nin haberine göre Fransız siber güvenlik uzmanı Loic Guezo, dünya çapında 40 bin işletmeye BT çözümleri sağlayan Kaseya’yı hedef almanın, bilgisayar korsanlarının tek bir darbe ile çok sayıda kurbanı hedef almasını sağladığını söyledi. Guezo, Aralık 2020’de Amerikan yazılım firması SolarWinds’e yapılan geniş kapsamlı saldırıya benzer şekilde korsanların, “ağlarına sızmak için birçok işletmenin kullandığı yazılımdan faydalandığını” da ekledi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor